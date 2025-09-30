ورزشگاه پارس، اینبار در سکوت کامل؟
فجرسپاسی شیراز احتمالاً مقابل استقلال خوزستان محروم است
سازمان لیگ فوتبال ایران به باشگاه فجر سپاسی اطلاع داده است که به دلیل حضور بیش از ۵۰ درصدی تماشاگران در دو بازی اخیر این تیم در ورزشگاه پارس، دیدار پیشروی فجر مقابل استقلال خوزستان احتمالا بدون حضور هواداران برگزار خواهد شد.
به گزارش ایلنا، اگرچه این تصمیم هنوز به شکل رسمی ابلاغ نشده، اما انتشار خبر آن موجی از شوک و نگرانی را در میان هواداران پرشور فجر ایجاد کرده است.
بر اساس این گزارش، سازمان لیگ پیش از این بارها نسبت به تخلفات احتمالی در زمینه ظرفیت تماشاگران هشدار داده بود و حالا باشگاه فجر با تهدید محرومیت از حمایت تماشاگران روبرو است.
هنوز مشخص نیست که این محرومیت بهصورت قطعی اعمال خواهد شد یا امکان تجدیدنظر وجود دارد.
هواداران فجر سپاسی که همواره با شور و هیجان خود ورزشگاه پارس را پر میکنند، اکنون چشمانتظار تصمیم نهایی سازمان لیگ هستند تا ببینند آیا تیم محبوبشان باید در سکوت کامل مقابل استقلال خوزستان به میدان برود یا خیر.