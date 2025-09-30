فجرسپاسی شیراز احتمالاً مقابل استقلال خوزستان محروم است

به گزارش ایلنا، اگرچه این تصمیم هنوز به شکل رسمی ابلاغ نشده، اما انتشار خبر آن موجی از شوک و نگرانی را در میان هواداران پرشور فجر ایجاد کرده است.

بر اساس این گزارش، سازمان لیگ پیش از این بارها نسبت به تخلفات احتمالی در زمینه ظرفیت تماشاگران هشدار داده بود و حالا باشگاه فجر با تهدید محرومیت از حمایت تماشاگران روبرو است.

هنوز مشخص نیست که این محرومیت به‌صورت قطعی اعمال خواهد شد یا امکان تجدیدنظر وجود دارد.

هواداران فجر سپاسی که همواره با شور و هیجان خود ورزشگاه پارس را پر می‌کنند، اکنون چشم‌انتظار تصمیم نهایی سازمان لیگ هستند تا ببینند آیا تیم محبوب‌شان باید در سکوت کامل مقابل استقلال خوزستان به میدان برود یا خیر.

