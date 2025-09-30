وزیر میراث فرهنگی؛
توسعه آذربایجانغربی، مسیر شکوفایی ایران است / حمایت از بخش خصوصی اولویت دولت چهاردهم
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانغربی را در آستانه جهشی بزرگ توصیف کرد و گفت:با برنامهریزیهای دقیق و تلاش مسئولان، این استان بهزودی ثمرات توسعه را لمس خواهد کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سیدرضا صالحیامیری در جمع خبرنگاران در فرودگاه ارومیه با اشاره به پیام سلام رئیسجمهور به مردم استان، هدف از سفر خود را بازدید میدانی، بررسی حوزههای تخصصی و حضور در همایش شمس تبریزی عنوان کرد.
وی با بیان اینکه آذربایجانغربی در مسیر یک توسعه جدی قرار دارد، افزود:با نگاه توسعهمحور استاندار و همراهی نمایندگان، زمینه برای جذب سرمایهگذاری مهیا شده و این روند به بهبود معیشت مردم منجر خواهد شد.
صالحیامیری ظرفیتهای آذربایجانغربی را «استراتژیک و کمنظیر» خواند و گفت:این استان یکی از قطبهای تاریخی و فرهنگی ایران است، در کشاورزی و باغداری جایگاه ممتازی دارد، صنعت آن در حال رشد است و در گردشگری پتانسیل تبدیل به قطب ملی و فراملی را داراست.
وزیر میراثفرهنگی افزود:این دومین سفر من به آذربایجانغربی در ماههای اخیر است که نشان از نگاه ملی به این استان دارد. پروژههای زیرساختی بزرگی در حال اجراست که با تکمیل آنها، استان به مقصد مهم گردشگری تبدیل خواهد شد.
وی همچنین با تأکید بر حمایت از بخش خصوصی گفت:دولت چهاردهم برای رونق گردشگری و صنایعدستی، بستهای ۳۴ همتی تدارک دیده که شامل منابعی از بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی، شبکه بانکی و تسهیلات مشاغل روستایی است. در نشست با سرمایهگذاران، موانع موجود بررسی خواهد شد.
صالحیامیری در پایان تصریح کرد:باور داریم توسعه آذربایجانغربی، توسعه ایران است؛ از اینرو حمایت از سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی، یکی از راهبردهای جدی ما خواهد بود.