متولیان گردشگری قزوین در زمینه تبلیغات و امکانات ضعف‌ دارند

بیژن نوباوه‌ وطن عصر امروز در حاشیه نشست کمیسیون فرهنگی مجلس با مدیران فرهنگی استان قزوین گفت: استان قزوین با داشتن ظرفیت‌های گردشگری بی‌نظیر امروز نیازمند هم‌افزایی بین دستگاه‌های مرتبط با این موضوع است تا ضمن رفع مشکلات موجود، نسبت به شناساندن آن اهتمام لازم صورت پذیرد.

وی اضافه کرد: متولیان گردشگری قزوین در زمینه تبلیغات و امکانات به نظر می‌رسد که ضعف‌هایی دارند و این کاستی‌ها باید با همت و انسجام تمامی دستگاه‌های مرتبط مرتفع شود.

نایب‌رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: ظرفیت‌های تاریخی قزوین نیز با وجود بناهای فاخر برجای‌مانده از دوران صفویه و قاجار، آن چنان که باید به اندازه غذاهای ویژه این شهر به مردم معرفی نشده و این مساله بیانگر رخوت برجای مانده از دوران گذشته است.

نوباوه وطن افزود: درآمد گردشگری قزوین می‌تواند از شهر اصفهان نیز بیشتر شود، چرا که در بهترین موقعتی جغرافیایی قرار دارد و با داشتن بناهای تاریخی و طبیعت بکر خود استانی بی‌نظیر محسوب می‌شود و از این رو باید انسجامی در زمینه گردشگری و فرهنگی این شهر شکل گیرد.

وی ادامه داد: برگزاری همایش‌ها و جشنواره‌های فرهنگی و اجتماعی آنچنان که باید هزینه‌ای برای مسوولان ندارد و این اقدامات باعث افزایش روحیه نشاط اجتماعی و ارتقا فرهنگ و هنر استان می‌شود و از این رو باید به این موارد نیز توجه کرد.

