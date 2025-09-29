خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نایب‌رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس:

متولیان گردشگری قزوین در زمینه تبلیغات و امکانات ضعف‌ دارند

متولیان گردشگری قزوین در زمینه تبلیغات و امکانات ضعف‌ دارند
کد خبر : 1693316
لینک کوتاه کپی شد.

نایب‌رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: متولیان گردشگری قزوین در زمینه تبلیغات و امکانات به نظر می‌رسد که ضعف‌هایی دارند و این کاستی‌ها باید با همت و انسجام تمامی دستگاه‌های مرتبط مرتفع شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، بیژن نوباوه‌ وطن عصر امروز در حاشیه نشست کمیسیون فرهنگی مجلس با مدیران فرهنگی استان قزوین گفت: استان قزوین با داشتن ظرفیت‌های گردشگری بی‌نظیر امروز نیازمند هم‌افزایی بین دستگاه‌های مرتبط با این موضوع است تا ضمن رفع مشکلات موجود، نسبت به شناساندن آن اهتمام لازم صورت پذیرد.

وی اضافه کرد: متولیان گردشگری قزوین در زمینه تبلیغات و امکانات به نظر می‌رسد که ضعف‌هایی دارند و این کاستی‌ها باید با همت و انسجام تمامی دستگاه‌های مرتبط مرتفع شود.

نایب‌رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: ظرفیت‌های تاریخی قزوین نیز با وجود بناهای فاخر برجای‌مانده از دوران صفویه و قاجار، آن چنان که باید به اندازه غذاهای ویژه این شهر به مردم معرفی نشده و این مساله بیانگر رخوت برجای مانده از دوران گذشته است.

نوباوه وطن افزود: درآمد گردشگری قزوین می‌تواند از شهر اصفهان نیز بیشتر شود، چرا که در بهترین موقعتی جغرافیایی قرار دارد و با داشتن بناهای تاریخی و طبیعت بکر خود استانی بی‌نظیر محسوب می‌شود و از این رو باید انسجامی در زمینه گردشگری و فرهنگی این شهر شکل گیرد.

وی ادامه داد: برگزاری همایش‌ها و جشنواره‌های فرهنگی و اجتماعی آنچنان که باید هزینه‌ای برای مسوولان ندارد و این اقدامات باعث افزایش روحیه نشاط اجتماعی و ارتقا فرهنگ و هنر استان می‌شود و از این رو باید به این موارد نیز توجه کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی