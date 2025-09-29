به گزارش ایلنا، بر اساس اطلاعیه هشدار سطح نارنجی شماره ۱۲ اداره کل هواشناسی استان مازندران از اواخر وقت سه‌شنبه ۸ مهر ۱۴۰۴ تا صبح جمعه ۱۱ مهر ۱۴۰۴، با عبور موج از تراز میانی جو و شمالی شدن جریان هوا، مناطق ساحلی و دور از ساحل استان با مخاطرات جدی دریایی مواجه خواهند بود.

در این بازه زمانی، وزش باد شدید با سرعتی تا ۱۴ متر بر ثانیه (۵۰ کیلومتر بر ساعت) از سمت شمال شرقی تا شمال غربی و افزایش ارتفاع موج تا ۲.۹ متر در برخی نقاط پیش‌بینی‌شده است.

بر اساس این هشدار مخاطرات احتمالی شامل، غرق شدن شناگران، قایق‌ها و شناورهای گردشگری، غرق شدن شناورهای صیادی، اختلال در ورود و خروج شناورها به حوضچه بنادر، احتمال آسیب‌دیدگی شناورهای بزرگ، اختلال در تخلیه و بارگیری کالا در بنادر و احتمال خسارت به سازه‌های دریایی است.

هواشناسی مازندران توصیه کرده است: از هرگونه فعالیت شنا، گردشگری و صیادی در این مدت خودداری شودو فعالیت‌های حمل‌ونقل دریایی متوقف و اقدامات لازم برای مقاوم‌سازی سازه‌های دریایی انجام شود و همچنین مراقبت ویژه در عملیات تخلیه و بارگیری در بنادر صورت گیرد..

این هشدار در راستای حفظ ایمنی شهروندان، فعالان دریایی و گردشگران صادرشده و رعایت توصیه‌های اعلام‌شده ضروری است.

