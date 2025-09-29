اختصاص۴۵۶ هکتار زمین از منابع طبیعی و ملی برای احداث نیروگاه خورشیدی در این شهرستان

به گزارش خبرنگار ایلنا در بروجرد، قدرت‌الله ولدی روز دوشنبه هفتم مهر ماه در جلسه مدیریت انرژی و ترسیم نقشه راه و تعیین سهم دستگاه‌های اجرایی بروجرد در پنل‌های خورشیدی که در سالن جلسات فرمانداری شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: مجوز بی‌نام برای ۴۵۶ هکتار در ۱۰ نقطه شهرستان بروجرد برای احداث نیروگاه خورشیدی توسط بخش خصوصی صادر شده است.

وی افزود: سهم استان لرستان از نیروگاه‌های خورشیدی ۳۰۰ مگاوات بوده که از این میزان سهم بروجرد ۵۷ مگاوات است که باید در طول سه سال اجرایی شود که تا پایان سال جاری ۲۱ مگاوات آن باید اجرایی خواهد شد.

فرماندار ویژه بروجرد اضافه کرد: این مجوز توسط دستگاه‌های اجرایی با رعایت حریم و ارائه سند تک‌برگ اراضی منابع طبیعی انجام می‌شود و سرمایه‌گذاران می‌توانند بدون دغدغه مراجعه و زمین را دریافت و نیروگاه خورشیدی احداث کنند.

ولدی بیان کرد: براساس دستور رئیس جمهور و برنامه زمان‌بندی استاندار، طرح توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و مدیریت مصرف انرژی با هدف رفع ناترازی برق در بروجرد آغاز شده است.

وی ادامه داد: بانک‌ها با معرفی دستگاه‌های حمایتی، تسهیلات بانکی پرداخت می‌کنند و شرکت توزیع برق موظف به صدور مجوزهای لازم است.

