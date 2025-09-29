به گزارش ایلنا، علی پولادیان با اشاره به همکاری سازمان مردم‌نهاد «کوچه سبز» و شهرداری منطقه ۲ افزود: «این طرح با هدف حمایت از کودکان نیازمند و ایجاد انگیزه برای حضور در مدارس اجرا شده است و تلاش می‌کند بخشی از دغدغه‌های خانواده‌های کم‌برخوردار را در زمینه تأمین لوازم‌التحریر کاهش دهد.

پولادیان تأکید کرد: شهرداری شیراز در کنار سایر نهادهای حمایتی همواره تلاش دارد با اقدامات عملی و مستمر، شرایطی برابر و فرصت‌های آموزشی مناسب برای تمامی کودکان فراهم کند تا هیچ کودکی به دلیل مشکلات اقتصادی از تحصیل باز نماند.

وی خاطرنشان کرد: برگزاری این طرح نماد همدلی جامعه و شهرداری با شهروندان نیازمند است و اداره پیشگیری و ساماندهی آسیب‌های اجتماعی در طول سال با اجرای برنامه‌های مختلف در راستای حمایت از کودکان و نوجوانان ادامه خواهد داد.

