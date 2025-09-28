غلامرضا توکل‌ رئیس جدید مجمع نمایندگان فارس شد

به گزارش ایلنا، رئیس مجمع نمایندگان استان فارس گفت : با هم‌افزایی و هماهنگی ظرفیت های موجود می‌توان دو بال تقنینی و نظارتی نمایندگان استان فارس را چه در بُعد استانی و چه در بُعد ملی بیش از پیش به کار گیریم.

غلامرضا توکل شوریجه افزود: تمام توان مجمع نمایندگان فارس صرف حل چالش‌های استان مانند بالابردن سهم استان از اعتبارات ملی خواهد شد و تعامل نمایندگان این مجمع می‌تواند کلید پیشبرد این مهم باشد.

پیش از این محمدمهدی فروردین، نماینده فیروزآباد، فراشبند و قیروکارزین در سال اول مجلس دوازدهم به عنوان سکاندار این تشکیلات انتخاب شده بود.

