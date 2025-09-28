خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

غلامرضا توکل‌ رئیس جدید مجمع نمایندگان فارس شد

غلامرضا توکل‌ رئیس جدید مجمع نمایندگان فارس شد
کد خبر : 1692844
لینک کوتاه کپی شد.

در نشستی با حضور نمایندگان فارس در مجلس شورای اسلامی پس از اعلام داوطلبان صندلی ریاست مجمع نمایندگان استان، غلامرضا توکل‌ شوریجه نماینده سروستان ، کوار و خرامه با اکثریت آرا به‌عنوان رئیس جدید انتخاب شد.

به گزارش ایلنا،   رئیس مجمع نمایندگان استان فارس گفت : با هم‌افزایی و هماهنگی ظرفیت های موجود می‌توان دو بال تقنینی و نظارتی نمایندگان استان فارس را چه در بُعد استانی و چه در بُعد ملی بیش از پیش به کار گیریم.

غلامرضا توکل شوریجه افزود: تمام توان مجمع نمایندگان فارس صرف حل چالش‌های استان مانند بالابردن سهم استان از اعتبارات ملی خواهد شد و تعامل نمایندگان این مجمع می‌تواند کلید پیشبرد این مهم باشد.

پیش از این محمدمهدی فروردین، نماینده فیروزآباد، فراشبند و قیروکارزین در سال اول مجلس دوازدهم به عنوان سکاندار این تشکیلات انتخاب شده بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی