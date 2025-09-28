غلامرضا توکل رئیس جدید مجمع نمایندگان فارس شد
در نشستی با حضور نمایندگان فارس در مجلس شورای اسلامی پس از اعلام داوطلبان صندلی ریاست مجمع نمایندگان استان، غلامرضا توکل شوریجه نماینده سروستان ، کوار و خرامه با اکثریت آرا بهعنوان رئیس جدید انتخاب شد.
به گزارش ایلنا، رئیس مجمع نمایندگان استان فارس گفت : با همافزایی و هماهنگی ظرفیت های موجود میتوان دو بال تقنینی و نظارتی نمایندگان استان فارس را چه در بُعد استانی و چه در بُعد ملی بیش از پیش به کار گیریم.
غلامرضا توکل شوریجه افزود: تمام توان مجمع نمایندگان فارس صرف حل چالشهای استان مانند بالابردن سهم استان از اعتبارات ملی خواهد شد و تعامل نمایندگان این مجمع میتواند کلید پیشبرد این مهم باشد.
پیش از این محمدمهدی فروردین، نماینده فیروزآباد، فراشبند و قیروکارزین در سال اول مجلس دوازدهم به عنوان سکاندار این تشکیلات انتخاب شده بود.