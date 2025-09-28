به گزارش خبرنگار ایلنا، نورالدین آهی در نشست با احزاب و گروه‌های سیاسی استان مرکزی، افزود: دولت چهاردهم با رویکرد جذب حداکثری وارد عمل شده است. در این راستا باید به صدای تمام مردم، حتی افرادی که در انتخابات رأی ندادند، توجه شود. انتقاداتی نسبت به برچسب زدن به رأی‌دهندگان مختلف مطرح شده که این موضوع ظلم به انقلاب است.

وی به وقایع اخیر در جنگ ۱۲ روزه اشاره کرده و ادامه داد: این بحران نشان داد که احساس تعلق و وفاداری ایرانیان به کشور از اهمیت بالایی برخوردار است. همچنین لزوم همبستگی ملی و تلاش برای یافتن راهکارهای مشترک در راستای حل مسائل و مشکلات بسیار حائز اهمیت است. چرا که دیپلماسی سیاسی باید تقویت شود و احزاب نقش فعالی در این حوزه ایفا کنند.

مشاور رئیس‌جمهور در امور تشکل‌ها و احزاب به موضوع برجام اشاره کرده و اظهار داشت: برجام محصول تصمیم حاکمیت بود و باید توجه داشت که تندروها آن را ترور کردند. در این برهه زمانی، وحدت و همکاری برای عبور از چالش‌های موجود بسیار ضروری است. دولت با جدیت در پی شنیدن صدای منتقدین و افرادی است که در انتخابات شرکت نکرده‌اند.

استاندار مرکزی نیز در این نشست، برگزاری ۲۵ نشست سیاسی با احزاب و گروه‌ها در ۱۰ ماه گذشته را یادآور شد و گفت: در تمامی این نشست‌ها دعوت به وفاق مورد تأکید قرار گرفته است. نقش احزاب در ترغیب مردم به مشارکت سیاسی بسیار حائز اهمیت است. خانه احزاب در استان راه‌اندازی خواهد شد تا بتوان فعالیت‌ها در این حوزه را تسریع کرد.

