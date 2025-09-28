خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مشاور رئیس‌جمهور در امور تشکل‌ها و احزاب:

وفاق به معنای سهم‌خواهی از دولت نیست

وفاق به معنای سهم‌خواهی از دولت نیست
کد خبر : 1692775
لینک کوتاه کپی شد.

همبستگی ملی از اجرای هر برنامه سیاسی واجب‌تر است

مشاور رئیس‌جمهور در امور تشکل‌ها و احزاب گفت: وفاق در جامعه از اهمیت بسیاری برخوردار است. وفاق به معنای سهم‌خواهی از دولت نیست، بلکه باید به توسعه و رونق کشور توجه شود. ذیل وفاق، گفتمان ملی و گفت‌وگوهای سیاسی باید شکل گیرد. همبستگی ملی و احساس مسئولیت در برابر کشور از اجرای هر برنامه سیاسی واجب‌تر است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، نورالدین آهی در نشست با احزاب و گروه‌های سیاسی استان مرکزی، افزود: دولت چهاردهم با رویکرد جذب حداکثری وارد عمل شده است. در این راستا باید به صدای تمام مردم، حتی افرادی که در انتخابات رأی ندادند، توجه شود. انتقاداتی نسبت به برچسب زدن به رأی‌دهندگان مختلف مطرح شده که این موضوع ظلم به انقلاب است.

وی به وقایع اخیر در جنگ ۱۲ روزه اشاره کرده و ادامه داد: این بحران نشان داد که احساس تعلق و وفاداری ایرانیان به کشور از اهمیت بالایی برخوردار است. همچنین لزوم همبستگی ملی و تلاش برای یافتن راهکارهای مشترک در راستای حل مسائل و مشکلات بسیار حائز اهمیت است. چرا که دیپلماسی سیاسی باید تقویت شود و احزاب نقش فعالی در این حوزه ایفا کنند. 

مشاور رئیس‌جمهور در امور تشکل‌ها و احزاب به موضوع برجام اشاره کرده و اظهار داشت: برجام محصول تصمیم حاکمیت بود و باید توجه داشت که تندروها آن را ترور کردند. در این برهه زمانی، وحدت و همکاری برای عبور از چالش‌های موجود بسیار ضروری است. دولت با جدیت در پی شنیدن صدای منتقدین و افرادی است که در انتخابات شرکت نکرده‌اند.

استاندار مرکزی نیز در این نشست، برگزاری ۲۵ نشست سیاسی با احزاب و گروه‌ها در  ۱۰ ماه گذشته را یادآور شد و گفت: در تمامی این نشست‌ها دعوت به وفاق مورد تأکید قرار گرفته است. نقش احزاب در ترغیب مردم به مشارکت سیاسی بسیار حائز اهمیت است. خانه احزاب در استان راه‌اندازی خواهد شد تا بتوان فعالیت‌ها در این حوزه را تسریع کرد. 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی