تجلیل استاندار گیلان از قهرمانان و مربیان گیلانی عضو تیم ملی کشتی ایران

به گزارش ایلنا از رشت، هادی حق شناس در نشست با رئیس و اعضای هیئت کشتی و قهرمانان گیلانی عضو تیم ملی کشتی با تأکید بر اهمیت و جایگاه کشتی در تاریخ و فرهنگ ایرانیان اظهار کرد: کشتی ریشه در فرهنگ و باورهای مردم این سرزمین دارد و قرن‌هاست که به‌عنوان ورزش ملی ایرانیان شناخته می‌شود. این رشته ورزشی نه‌تنها در بعد قهرمانی، بلکه در جنبه‌های اخلاقی و پهلوانی نیز نقشی برجسته ایفا کرده و همواره الگویی برای نسل‌های مختلف بوده است.

وی با بیان اینکه کشتی از سرمایه‌های ارزشمند ورزشی کشور و به‌ویژه استان گیلان محسوب می‌شود، افزود: قهرمانانی که در این عرصه تلاش می‌کنند، با پشتکار و اراده خود، علاوه بر افتخارآفرینی برای ایران در میادین بین‌المللی، الهام‌بخش جوانان و نوجوانان نیز هستند. به همین دلیل وظیفه مسئولان است که در جهت حمایت از ورزشکاران و مربیان، برنامه‌ریزی دقیق و مداوم داشته باشند.

استاندار گیلان با اشاره به راهکارهای حمایت از ورزش در سطح استان گفت: در داخل استان دو مسیر مشخص برای پشتیبانی از ورزش وجود دارد؛ نخست آنکه هزینه‌هایی که در مسیر توسعه ورزش و حمایت از تیم‌ها و ورزشکاران انجام می‌شود، به‌عنوان مالیات قابل محاسبه است و این موضوع می‌تواند مشوقی جدی برای بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران باشد. دومین ظرفیت نیز بهره‌گیری از منطقه آزاد انزلی است که با امکانات و زیرساخت‌های خود می‌تواند نقشی مهم در توسعه فعالیت‌های ورزشی و میزبانی رویدادهای ملی و بین‌المللی ایفا کند.

وی اضافه کرد: استان گیلان با داشتن استعدادهای فراوان در رشته کشتی و سایر ورزش‌ها، توانایی میزبانی مسابقات مهم کشوری و جهانی را دارد و منطقه آزاد انزلی می‌تواند به مرکزی برای این میزبانی‌ها تبدیل شود. هدف ما این است که ورزش در استان تنها به‌عنوان یک فعالیت قهرمانی محدود نشود، بلکه بستری برای نشاط اجتماعی، ارتقای سلامت عمومی و ایجاد همبستگی بیشتر میان نسل جوان باشد.

مسعود اسلامی رییس هیئت کشتی گیلان نیز با قدردانی از توجه استاندار گیلان به ورزش کشتی، خواستار حمایت همه جانبه مسئولین گیلان از این ورزش شد و خاطرنشان کرد: گیلان مانند مازندران دارای استعدادهای درخشانی در زمینه کشتی است که در صورت حمایت مسئولین، این استعدادها شکوفا خواهد شد.

در پایان این دیدار، از قهرمانان و افتخارآفرینان کشتی گیلان شامل ایلیا عباسپور، نایب‌قهرمان مسابقات کشتی دانش‌آموزان جهان، مهدی احدی، قهرمان کشتی فرنگی انتخابی تیم ملی و جام تختی، آیدین طریقی، قهرمان کشتی کشور و نایب‌قهرمان جام بین‌المللی، و همچنین فرید سیرتی، قهرمان کشتی کشور و دارنده عنوان سومی جام بین‌المللی و پروفسور بهمن میرزایی، عضو هیئت علمی اتحادیه جهانی کشتی و مربی بدنساز تیم ملیت جلیل و تقدیر به عمل آمد.