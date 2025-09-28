معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان:
هاری، بیماری مرگباری که باید جدی گرفته شود
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: هاری یک بیماری ویروسی مرگبار و کشنده است که از طریق گزش، خراشیدن و یا تماس مخاطی با حیواناتی مثل سگ، گربه، الاغ، اسب، و ... به انسان منتقل می شود.
به گزارش ایلنا، مریم کوشکی روز یکشنبه ششم مهرماه، در جمع خبرنگاران با اشاره به فرا رسیدن روز جهانی هاری، اظهار داشت: ۲۸ سپتامبر به عنوان روز جهانی هاری نامگذاری شده است و هرساله از سوی سازمان جهانی بهداشت یک شعار برای این روز انتخاب میشود.
وی افزود: شعار امسال روز جهانی هاری «وقتشه! تو، من، باهم؛ جامعهای بدون هاری» انتخاب شده است که نشان دهنده اهمیت مشارکت همکاری و هماهنگی بین بخشی در تحقق اهداف برنامه راهبردی جهانی پیشگیری و کنترل هاری است.
معاون بهداشت دانشگاه با تاکید بر اینکه هاری یک بیماری صد در صد کشنده است، خاطرنشان کرد: این بیماری مخصوص گوشتخواران است که به طور تصادفی حیوانات علفخوار را نیز آلوده میکند.
کوشکی عنوان کرد: این بیماری از طریق گزش، پنجه کشیدن یا تماس مخاطی با حیوانات انسان را درگیر میکند و درصورتی که انسان به این ویروس آلوده شود، در صورت بروز علائم دچار مرگ حتمی خواهد شد.
کوشکی با بیان اینکه حیواناتی مثل سگ، گربه، خرگوش، سنجاب، گاو، الاغ، اسب و… از طریق گزش و خراش میتوانند این ویروس را به انسان منتقل کنند، یادآور شد: حیوانات اهلی مانند گوسفند و گاو هم میتوانند آلوده به ویروس هاری باشند اما بیشترین شیوع بیماری با گزش سگها اتفاق میافتد.
وی با اشاره به اینکه تنها راه مقابله پیشگیری به موقع است، بیان کرد: پس از گزش، خراش یا لیسیدن توسط حیواناتی مثل سگ، گربه، روباه، سنجاب، الاغ و… با حیوان مشکوک اولین اقدام آنی، شست و شوی زخم با آب پرفشار و صابون به مدت حداقل ۱۵ الی ۲۰ دقیقه میباشد و باید دقت شود مواد شوینده در زخم باقی نمانده و به هیچ عنوان زخم را پانسمان نکنند.
کوشکی افزود: پس از شست و شو شخص باید فورا برای دریافت واکسن هاری به مراکز پیشگیری از هاری مراجعه کند.
وی خاطرنشان کرد: مراکز پیشگیری از هاری به صورت شبانه روزی و کاملا رایگان آماده خدمترسانی به هم استانیهای عزیز میباشند.
معاون بهداشت دانشگاه یادآور شد: هم استانیهای عزیز میتوانند در صورت مشاهده حیوان مشکوک، موارد را به سامانه ۱۹۰ اطلاع دهند.