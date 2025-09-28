40 نوع محصول زراعی در همدان کشت می شود

به گزارش ایلنا از همدان، رضا بهراملو افزود: در استان همدان 637 سالانه بیش از 600 هزار هکتار اراضی زراعی زیر کشت محصولات زراعی قرار می گیرد و سالانه حدود چهار میلیون تن انواع محصول زراعی در این استان تولید می شود.

وی اضافه کرد: 75 درصد کل تولیدات بخش کشاورزی استان همدان مربوط به زراعت است و سیب زمینی ، گندم، جو، سیر، یونجه و دانه های روغنی از مهمترین محصولات زراعی این استان هستند.

وی با بیان اینکه 26 درصد محصولات غرب کشور در استان همدان تولید می شود گفت: این استان در تولید محصولاتی نظیر سیر، گندم، یونجه، کلزا و جو رتبه نخست را در غرب کشور دارد.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت کشت تابستانه سیب زمینی در استان همدان و جایگاه ان در کشور گفت: هشت هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی استان زیرکشت سیب زمینی بهاره بوده بیش از 365 تن محصول برداشت شد.

وی اظهار کرد: کشت های بهاره سیب زمینی این استان در شهرستان های همدان و بهار انجام می شود و کشت های پاییزه در همه شهرستان های استان به ویژه رزن و کبودرآهنگ صورت می گیرد.

رییس سازمان جهاد کشاورزی همدان خاطرنشان کرد: سالانه برنامه کشت سیب زمینی این استان ۱۹ هزار و ۵۰۰ هزار هکتار است که یازده هزار هکتار آن با برآورد تولید ۴۸۳ هزار تن کشت پاییزه است.

وی با بیان اینکه صد در صد مزارع سیب زمینی استان مکانیزه است و ۹۵ درصد سطح این مزارع مجهز به سامانه آبیاری تحت فشار است.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان همدان در ادامه قابلیت های بخش زراعت استان همدان را با داشتن کشاورزان خوب و حرفه ای و سهم مطلوب در تولید محصولات زراعی بسیار مناسب ارزیابی کرد و گفت: حفظ منابع آبی و کشت محصولات کم آب بر راهبرد اساسی در حفظ و تقویت جایگاه همدان در تولید محصولات زراعی در کشور است.

بهراملو یادآور شد: تولید ارقام جدید و کم آب بر و همچنین مقاوم به تنش های خشکی و در نتیجه مدیریت زمان کشت از دیگر راهبردهای استان است.

