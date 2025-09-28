خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آمار بالای حیوان گزیدگی در اردبیل/ 7500 مورد طی 1403 ثبت شد

آمار بالای حیوان گزیدگی در اردبیل/ 7500 مورد طی 1403 ثبت شد
کد خبر : 1692570
لینک کوتاه کپی شد.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از آمار بالای حیوان گزیدگی در استان و بروز بیش از ۷۵۰۰ مورد در سال ۱۴۰۳ خبر داد.

به گزارش ایلنا،  سعید صادقیه اهری  با اشاره به نامگذاری ششم مهرماه، بنام روز جهانی هاری با شعار «وقتشه تو، من، همه ما، جامعه بدون هاری»  اظهار کرد: از ابتدای سالجاری تاکنون در کشور، هفت مورد هاری انسانی منجر به فوت شناسایی و گزارش شده است که این عدد در استان اردبیل صفر است.

وی ادامه داد: بیماری هاری ۱۰۰ درصد کشنده بوده و در صورت هرگونه تماس با ترشحات بزاقی، خراش و زخم ناشی از پستانداران اهلی و وحشی محیط اطراف مانند سگ، گربه، روباه، گرگ، گاو و گوسفند (مشکوک به هاری) و ... فرد حیوان گزیده باید سریعاً به یکی از مراکز ۱۷‌گانه مراقبت حیوان گزیدگی و پیشگیری از هاری در شهرستانهای سطح استان مراجعه کند تا شستشو، واکسیناسیون ضدبیماری هاری و یا تزریق ایمونوگلوبولین (سرم) ضد هاری و سایر مراقبت‌های مورد نیاز بصورت رایگان در این مرکز صورت گیرد.  

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل بیان کرد:  اولین اقدام پس از حیوان گزیدگی، شستشوی محل زخم با آب و صابون به مدت ۲۰ دقیقه با آب پرفشار است و در ادامه، باید ضد عفونی زخم با محلول بتادین و یا الکل طبی صورت پذیرد. 

صادقی اهری تاکید کرد: انجام پانسمان محل زخم و بخیه جراحت در زخم ناشی از حیوان گزیدگی، ممنوع بوده که این امر فقط با نظر پزشک متخصص و در شرایط ضروری صورت می گیرد.

وی با اشاره به آمار بالای حیوان گزیدگی در استان اردبیل گفت: استان اردبیل جزو استان‌های با میزان بالای بروز حیوان گزیدگی بوده، بطوریکه در سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۷۵۰۰ مورد حیوان گزیدگی در سطح استان اردبیل اتفاق افتاده که لازم است شهروندان عزیز ضمن پرهیز از نگهداری سگ و گربه در منزل، از غذا دادن به سگ‌های ولگرد در اطراف محل زندگی خودداری نمایند و آموزش‌های لازم را به فرزندان خود در خصوص نحوه پیشگیری از حیوان‌گزیدگی بیش از پیش مدنظر قرار دهند.

انتهای پیام/
خبرنگار : نسرین آذرکیش
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی