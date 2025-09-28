خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تداوم برخورد قانونی با چاه‌های غیرمجاز در استهبان/۱۷ چاه پُر شد

تداوم برخورد قانونی با چاه‌های غیرمجاز در استهبان/۱۷ چاه پُر شد
کد خبر : 1692512
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس اداره منابع آب استهبان بر تداوم و تشدید برخورد قانونی با چاه‌های غیرمجاز و بهره‌برداری از این چاه‌ها در آن شهرستان خبر داد.

 به گزارش ایلنا، ندا اشجار گفت: در نیمه اول امسال، براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، طرح شناسایی و مسلوب‌المنفعه کردن چاه‌های غیرمجاز، با هدف صیانت از منابع ارزشمند آب، تداوم داشت.

اشجار با قدردانی از آنچه همکاری مطلوب دستگاه قضایی و نیروی انتظامی در راستای اجرای برنامه‌های حفاظت و صیانت از منابع آب در استهبان، گفت: طی ۶ ماه ابتدای سال ۱۴۰۴، بالغ بر ۱۷ حلقه چاه غیرمجاز در این شهرستان شناسایی و با اخذ احکام قضایی، پُر و مسلوب‌المنفعه شد.

رئیس اداره منابع آب استهبان خاطرنشان کرد: در نیمه اول امسال و با هدف جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز و ممانعت از هدر رفت منابع آب، ۵۲ دستگاه کنتور هوشمند روی چاه‌های مُجاز دارای پروانه بهره‌برداری، در این شهرستان نصب شد.

اشجار، از تشدید مواجهه قانونی با چاه‌های غیرمُجاز و همچنین بهره‌‌بردارانی که به شکل غیرقانونی از منابع سطحی آب برداشت کنند، خبر داد و تاکید کرد: با توجه به سیاست‌های کلان‌ وزارت نیرو، اقدامات پیشگیرانه فرهنگی با هدف ارتقاء سوادآبی، در دستور کار قرار دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی