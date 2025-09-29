نماینده شیراز و زرقان در گفت و گو با ایلنا:
آی تی آی گرفتار دعواهای حقوقی شده است/ کارخانه آزمایش نباید به انبار تبدیل شود/ حل بحران آب فارس با تهاتر آب و پساب
بدون مدل جدید مالی، آزادراه بوشهر و راهآهن شیراز–بوشهر تکمیل نمیشوند
نماینده شیراز و زرقان در مجلس به وضعیت صنایع راکد و نیمهفعال استان فارس پرداخت و گفت: وجود واحدهای صنعتی متوقف یا کمبازده، علاوه بر ایجاد بیکاری، موجب هدررفت ظرفیتهای اقتصادی استان شده است.
جعفر قادری در گفت و گو با ایلنا با انتقاد از وضعیت کارخانه آزمایش مرودشت اظهار داشت: این واحد صنعتی که زمانی یکی از برندهای معتبر لوازم خانگی بود، امروز به حالتی بلاتکلیف درآمده و خطر تبدیل آن به انبار وجود دارد و دولت باید با تعیین تکلیف سریع مالکیت و مدیریت، زمینه احیای این کارخانه را فراهم کند.
قادری همچنین به کارخانه ITI اشاره کرد و گفت: این مجموعه با مشکلات حقوقی و مالکیتی دست و پنجه نرم میکند و لازم است دستگاههای ذیربط برای رفع موانع اقدام فوری کنند.
آخرین وضعیت آزادراه شیراز–اصفهان و آزادراه بوشهر
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس با اشاره به آخرین وضعیت پروژههای آزادراهی فارس گفت: در حال حاضر برای قطعه ۸ آزادراه شیراز–اصفهان و قطعه اول آزادراه بوشهر مصوبه ستاد مشترک دریافت شده است. در دولت گذشته توافقی صورت گرفته که سهم وزارت دفاع ۳۰ درصد و سهم دولت ۷۰ درصد باشد، اما اکنون سازمان برنامه و بودجه در حال فشار برای تعدیل این نسبت و رساندن آن به ۵۰–۵۰ است.
قادری تأکید کرد: تغییر این مصوبات کار سادهای نیست و ممکن است لغو و اصلاح آنها منجر به تأخیر یکساله در پروژهها شود؛ دولت فعلی انگیزه کافی برای مشارکت ۷۰ درصدی ندارد و همین امر اجرای پروژهها را با چالش روبهرو کرده است.
نماینده شیراز و زرقان توضیح داد: در برخی قطعات دیگر، از جمله آزادراه بوشهر، سهمبندی متفاوتی در نظر گرفته شده است؛ به این صورت که ۲۰ درصد سهم شهرداری، ۳۰ درصد سهم وزارت دفاع و ۵۰ درصد سهم دولت باشد که برای این الگو نیز باید مصوبه جدیدی از دولت دریافت شود.
قادری افزود: در حال حاضر متقاضیان جدیدی نیز برای ورود به پروژهها اعلام آمادگی کردهاند که حاضرند سهم دولت را کمتر کنند و بار بیشتری بر عهده بگیرند.
وی تأکید کرد: اگر دولت بخواهد مصوبات قبلی را تغییر دهد، احتمالاً روند پروژه یک سال به عقب میافتد، به همین دلیل تلاش میشود قطعه ۸ آزادراه شیراز- اصفهان همچنان در اختیار وزارت دفاع باقی بماند و قطعه یک آزادراه شیراز-بوشهر نیز تعیین تکلیف شود.
تعیین تکلیف کمربندی شیراز و پروژههای نیمهتمام
نماینده شیراز و زرقان با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف کمربندی دوم شیراز گفت: این پروژه باید با همان مدل مشارکتی که متقاضیان حضور دارند دنبال شود. برنامه این است که دولت ۵۰ درصد، باغ شهری ها ۲۰ درصد و شرکتهای سرمایهگذار ۳۰ درصد از بار مالی پروژه را بر عهده بگیرند.
قادری اضافه کرد: برای کمربندی شمال شرق شیراز نیز تفاهم نامهای میان دولت، شهرداری و شرکتهای سرمایهگذار امضا شده که در انتظار تصویب دولت است. پس از تبدیل این تفاهمنامه به قرارداد، مسیر ۲۲ کیلومتری از آرامستان احمدی تا پل فسا نیز وارد فاز اجرایی خواهد شد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین از پیگیری قطعه ۱۰ کیلومتری فیروزآباد تا جم و مسیر ریلی شیراز–بوشهر خبر داد و گفت: در نشستهایی با هلدینگ خلیج فارس مقرر شده است که شرکتهای پتروشیمی و دولت به صورت مشترک در این پروژه مشارکت کنند؛ مدل پیشنهادی مشارکت به گونهای است که ۲۰ درصد بر عهده پتروشیمیها، ۳۰ درصد بر عهده شرکتهای راهسازی و ۵۰ درصد بر عهده دولت باشد.
به گفته وی، هدف این است که پروژهها به صورت مشارکتی اجرا شوند و بازپرداخت آنها از محل دریافت عوارض تأمین شود.
راهآهن شیراز–بوشهر باید اولویت نخست دولت و وزارت راه باشد
قادری با اشاره به اهمیت توسعه خطوط ریلی در جنوب کشور گفت: پروژه راهآهن شیراز–بوشهر باید به عنوان اولویت نخست دولت و وزارت راه در دستور کار قرار گیرد.
وی با بیان اینکه سالانه بیش از ۵۰ میلیون تن محصولات پتروشیمی در عسلویه تولید و به بازارهای داخلی و خارجی صادر میشود، تأکید کرد: اتصال ریلی این منطقه به شبکه سراسری میتواند تحول بزرگی در حملونقل، کاهش هزینهها و افزایش رقابتپذیری صنایع ایجاد کند.
نماینده شیراز و زرقان در مجلس افزود: با وجود گذشت سالها از آغاز پروژه، پیشرفت فیزیکی راهآهن شیراز–بوشهر رضایتبخش نیست و نیاز به یک مدل جدید تأمین مالی دارد.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس توضیح داد: بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، قرار است دوشنبه آینده در مجلس این پروژه با مشارکت سهجانبه پیش برود؛ ۳۰ درصد منابع توسط شرکتهای راهسازی، ۴۰ درصد توسط صنایع پتروشیمی و ۳۰ درصد توسط دولت تأمین شود.
به گفته قادری، جلسات مشترکی با وزرای راه و شهرسازی و نفت و همچنین استانداران فارس و بوشهر برگزار شده تا این مدل اجرایی شود.
نماینده شیراز تأکید کرد: تکمیل این خط ریلی نه تنها به توسعه اقتصادی جنوب کشور کمک میکند، بلکه جایگاه فارس را به عنوان گره ارتباطی بین بنادر جنوبی و استانهای مرکزی کشور تقویت خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: ایجاد کریدور ریلی جنوب از بوشهر تا شیراز و سپس اتصال به اصفهان و تهران، ظرفیت جابهجایی مسافر و بار را چند برابر خواهد کرد و نقش ایران را در ترانزیت منطقهای پررنگتر میسازد.
قادری گفت: اجرای این پروژه بزرگ نیازمند عزم جدی، مدیریت هماهنگ و حمایت همهجانبه دولت است.
پیشنهاد طرحی چندوجهی برای تأمین پایدار آب شهری و صنعتی
نماینده شیراز و زرقان با اشاره به اینکه آب محور زیربنایی توسعه استان فارس است خواستار طرحی چندوجهی برای تأمین پایدار آب شهری و صنعتی شد.
وی ضمن تشریح پروژههای در دست پیگیری، مدلهای تأمین مالی نوآورانه و سازوکارهای مدیریتی لازم را بیان کرد و تأکید کرد: بدون اجرای همزمان زیرساختهای انتقال و مدیریت مصرف، هر پروژهای آسیبپذیر خواهد بود.
نماینده شیراز پروژههای متعددی را برای تقویت منابع از جمله تکمیل و بهرهبرداری از مسیر انتقال آب از سد تنگ سرخ و سد بشار به شیراز، و اجرای خطوط انتقال آب شیرینشده از خلیج فارس معرفی کرد.
وی افزود: سرمایهگذار این پروژه تاکنون پیشرفت فیزیکی بالای ۳۰ درصد در ساخت آبشیرینکن داشته است و مراحل اجرا با حمایت مالی از محل صندوق توسعه ملی ادامه دارد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نقشه مسیرهای پیشنهادی را شامل خط لولهای از مرکز نمکزدایی در پارسیان به سمت لنگه، بوشهر، کازرون و گچساران دانست که ظرفیت عرضه آب شرب و صنعتی به چند شهر و منطقه صنعتی را فراهم میکند.
نماینده شیراز تأکید کرد: این پروژه امکان فروش آب به بخشهای صنعتی و خدماتی استان را فراهم میکند و تضمین بازگشت آب به دولت پس از اجرای کامل پروژه نیز پیشبینی شده است. با تکمیل این خط، حدود ۸۰ میلیون متر مکعب آب شرب به شبکه شیراز افزوده خواهد شد و با جمعآوری خطوط دیگر، مجموع ظرفیت تأمین آب پایدار به ۱۶۰ میلیون متر مکعب خواهد رسید.
قادری افزود: در صورتی که این دو خط تکمیل شوند، مجموعاً ظرفیت منتقلشده به سطح قابلتوجهی خواهد رسید و بخشی از نیاز صنایع پتروشیمی و واحدهای صنعتی استان را پاسخگو خواهد کرد.
مدل تأمین مالی؛ مشارکت خصوصی و تهاتر آب/پساب
وی با اشاره به اینکه مدلهای سنتی بودجهمحور دولت برای اجرای این پروژهها کفایت نمیکند و باید از ابزارهای مشارکت عمومی - خصوصی، بیاوتی و تهاتر مبتنی بر آب و پساب استفاده شود، گفت: طرح پیشنهادی مبتنی بر اعطای مقادیر مشخص آب یا پساب به سرمایهگذار برای مدت محدود (مثلا دو سال) در ازای ساخت و تکمیل خطوط، و سپس بازگرداندن آب به شبکه دولتی است؛ بهعبارتی سرمایهگذار از محل فروش آب یا اخذ عوارض، هزینه ساخت را بازمیگرداند.
قادری همچنین از جذب تسهیلات صندوق توسعه ملی برای فازهای اولیه، تضمینهای قراردادی و استفاده از مکانیسم بورس آب و گاز بهعنوان بستری برای شفافسازی قیمتگذاری و تخصیص منابع سخن گفت.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: استفاده از قیمتهای نزدیک به قیمت بازار یا قیمت دریا بهعنوان محرکی برای سرمایهگذاران مطرح شده تا پروژهها در ظرف زمانی کوتاه تکمیل شوند.
قادری به ضرورت مقابله همزمان با برداشتهای غیرمجاز و نوسازی شبکههای فرسوده تأکید کرد.
وی مسیر اجرایی پیشنهادی را شامل تدوین تفاهمنامه میان دستگاهها، برگزاری مناقصه شفاف برای انتخاب سرمایهگذار، تصویب ردیفهای بودجهای حمایتی، و امضای قراردادهای بیاوتی با تضمینهای بازگشت سرمایه دانست.
نماینده شیراز و زرقان خاطرنشان کرد: باید ضمانتهای مالی و حقوقی کافی پیشبینی شود تا سرمایهگذار معقول بداند بازگشت سرمایه امکانپذیر است و از سوی دیگر منافع عمومی و حق دسترسی به آب برای شهروندان محفوظ بماند.
قادری معتقد است ترکیب منابع جدید مدلهای نوین تأمین مالی و مدیریت مصرف میتواند ظرف چند سال مشکل کمآبی صنعتی و شهری فارس را تا حد قابلتوجهی کاهش دهد؛ اما این هدف نیازمند هماهنگی میان وزارتخانهها، حمایت مالی هدفمند و نظارت قانونی است.
اتصال آزادراه شیراز–اصفهان به صدرا از طریق قطعه ۷ و کاهش بار ترافیکی
نماینده شیراز و زرقان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع شهر جدید صدرا پرداخت و گفت: افزایش جمعیت این شهر و توسعه مسکن بدون زیرساختهای حملونقل مناسب موجب مشکلات ترافیکی و کاهش کیفیت زندگی ساکنان شده است.
قادری اعلام کرد: برای بهبود وضعیت،۴ ورودی جدید برای صدرا در نظر گرفته شده تا مسیرهای دسترسی این شهر به شیراز متنوعتر شود.
وی افزود: یکی از مهمترین این ورودیها اتصال آزادراه شیراز–اصفهان به صدرا از طریق قطعه ۷ است که میتواند بخشی از بار ترافیکی مسیرهای موجود را کاهش دهد.
به گفته وی، همچنین برنامه احداث تونلی از صدرا به لپویی در دستور کار قرار دارد که نقش مهمی در تسهیل رفتوآمد ساکنان خواهد داشت. اجرای این پروژهها نیازمند هماهنگی میان وزارت راه، شهرداریها و بخش خصوصی است و بدون حمایتهای مالی دولت، سرعت کار پایین خواهد بود.
قادری خاطرنشان کرد: نگاه بلندمدت به توسعه صدرا و سرمایهگذاری در حملونقل عمومی و پروژههای بزرگراهی میتواند این شهر را از یک منطقه خوابگاهی صرف به یک شهر پویا و کارآمد بدل کند.
حمایتهای مالی و قانونی از صنایع کوچک
نماینده شیراز و زرقان به ظرفیتهای کمپرسورسازی پادنا نیز پرداخت و گفت: این واحد صنعتی توان تبدیلشدن به یک برند ملی را دارد، به شرط آنکه حمایتهای مالی و قانونی از آن صورت گیرد.
وی تأکید کرد: جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی برای فعالسازی واحدهای نیمهتمام و افزایش بهرهوری صنایع موجود، یکی از اولویتهای اصلی اوست.
قادری افزود: حمایت از صنایع کوچک و متوسط و تسهیل دسترسی آنان به تسهیلات بانکی میتواند نقش بزرگی در ایجاد اشتغال پایدار در فارس داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: مجلس آماده همکاری با دولت برای تصویب قوانین حمایتی است تا فضای سرمایهگذاری در استان بهبود یابد و زمینه رونق اقتصادی فراهم شود.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اولویتهای اصلی استان فارس در حوزههای زیربنایی، تکمیل پروژه راهآهن شیراز–بوشهر و تأمین آب پایدار برای کلانشهر شیراز است.
وی تأکید کرد: اگر این دو موضوع اساسی حل شوند، بسیاری از مشکلات دیگر استان در بخشهای صنعتی، کشاورزی و خدماتی نیز کاهش خواهد یافت.