برگزاری همایش مدیران کنترل کیفیت هرمزگان؛ تجلیل از برترینها در مسیر ارتقای استانداردها
دومین همایش مدیران کنترل کیفیت هرمزگان با حضور ۲۱۰ مدیر واحدهای تولیدی و خدماتی، بر لزوم تقویت فرهنگ استاندارد و تجلیل از برترینها برگزار میشود.
به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، دومین همایش مدیران کنترل کیفیت در استان هرمزگان صبح سهشنبه ۸ مهرماه، با ابتکار ادارهکل استاندارد استان و حضور لادن رشیدی، مدیرکل دفتر تخصصی آموزش، ترویج و توانافزایی سازمان ملی استاندارد ایران، به همراه جمعی از مدیران استانی و فعالان حوزه صنعت و خدمات در سالن همایش اتاق بازرگانی بندرعباس برگزار خواهد شد.
در این رویداد که ۲۱۰ نفر از مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی و خدماتی سراسر استان در آن حضور خواهند داشت، ارتقای جایگاه کیفیت در تولید و خدمات و همچنین تحقق شعار سال مورد تأکید قرار میگیرد.
بر اساس ماده ۲۰ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب ۱۳۹۶، مدیران کنترل کیفیت موظفاند از ابتدای فرایند تولید تا انتها، بر رعایت استانداردها نظارت کنند تا کالاها و خدمات با کیفیت مطلوب در اختیار مردم قرار گیرد. این امر، نقش کلیدی مدیران کنترل کیفیت در تضمین کیفیت و جلب اعتماد عمومی را برجسته میسازد و ضرورت تعامل مستمر میان این مدیران و سازمان استاندارد را دوچندان میکند.
از برنامههای محوری این همایش میتوان به تقدیر از مدیران کنترل کیفیت نمونه استان و همچنین تکریم واحدهای تولیدی فعال در ترویج فرهنگ استاندارد اشاره کرد. در میان برگزیدگان امسال، انتخاب چهار نفر از مدیران کنترل کیفیت شرکت پترو صنعت گامرون بهعنوان نمونه، توجه ویژهای را به خود جلب کرده است.
فرایند انتخاب مدیران نمونه هر ساله با ثبتنام و خوداظهاری داوطلبانه آغاز میشود و پس از ارزیابی شاخصهایی چون مشارکت در تدوین استانداردهای ملی، ترویج فرهنگ استاندارد و حسن انجام وظایف حرفهای، مدیران برتر توسط ادارهکل استاندارد هرمزگان معرفی و تجلیل میشوند.
گفتنی است این همایش نخستین بار در شهریور سال گذشته برگزار شد و بهعنوان اقدامی ابتکاری در سطح ملی مورد توجه قرار گرفت.