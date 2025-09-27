توقیف خودرو به علت پوشاندن پلاک در محور کندوان؛ مجازات حبس برای دستکاری پلاک

سرهنگ هادی عبادی رئیس پلیس راه مازندران، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا اظهار داشت: این اقدام به‌منظور جلوگیری از شناسایی خودرو توسط دوربین‌های نظارتی و کنترل سرعت صورت گرفته است.

وی افزود: طبق ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی، هرگونه دست‌کاری، تغییر یا پوشاندن پلاک خودرو تخلف محسوب شده و مرتکب می‌تواند با مجازات حبس از 6 ماه تا یک سال مواجه شود.

سرهنگ عبادی با تأکید بر اهمیت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، گفت: پلیس با جدیت و قاطعیت با افرادی که قصد دارند قوانین را زیر پا بگذارند، برخورد خواهد کرد. این نوع تخلفات نه‌تنها نظم ترافیکی را برهم می‌زند، بلکه ممکن است باعث بروز حوادث ناگواری در سطح جاده‌ها شود.

وی افزود: از رانندگان درخواست داریم که در صورت مشاهده چنین تخلفاتی، مراتب را به پلیس اطلاع دهند تا از بروز مشکلات بیشتر جلوگیری شود.

انتهای پیام/