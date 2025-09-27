خبرگزاری کار ایران
عامل مجازی گروهک‌های تروریستی در کرمان دستگیر شد

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان از شناسایی و دستگیری فردی خبر داد که در شبکه‌های اجتماعی به هواداری، عضویت و جذب نیرو برای گروهک‌های تروریستی جیش‌العدل و انصارالفرقان فعالیت می‌کرد.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی دادگستری کل استان کرمان، مهدی بخشی روز شنبه در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی رصد و پایش مستمر فضای مجازی توسط نیروهای اطلاعاتی و امنیتی، فردی به هویت «م م» با نام مستعار «ارسلان سربازی» در شبکه اجتماعی اینستاگرام اقدام به تبلیغ، هواداری و دعوت به همکاری با گروهک‌های تروریستی جیش‌العدل و انصارالفرقان می‌کرد، شناسایی و دستگیر شد.

وی افزود: متهم از حدود ۹ ماه گذشته با عناصر گروهک تروریستی جیش‌العدل در ارتباط بوده و اقدام به تبادل پیام به منظور پیوستن به این گروهک کرده است.

دادستان کرمان با اشاره به اهمیت رصد فضای مجازی و مقابله با هرگونه فعالیت سازمان‌های تروریستی در بستر رسانه‌ای گفت: نامبرده در روز جاری طی عملیات اطلاعاتی بازداشت و به مقر پاوا (پلیس امنیت) منتقل شد.

وی با تاکید بر عزم دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی در برخورد قاطع با عوامل و هواداران گروهک‌های تروریستی اظهار داشت: هرگونه فعالیت تبلیغی، عضویتی یا حمایتی از گروه‌های تروریستی در فضای مجازی و حقیقی، مصداق جرم بوده و بدون هیچ‌گونه اغماضی با آن برخورد خواهد شد.

