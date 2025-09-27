بهزاد مریدی به عنوان مدیرکل میراث فرهنگی فارس معارفه شد

به گزارش ایلنا، مشاور عالی وزیر و رئیس مرکز بین‌الملل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی عصر امروز 5 مهرماه در این آیین با اشاره به عظمت استان فارس، مسئولیت مدیریت حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در این استان را کاری سخت و باشکوه توصیف کرد.

حجت‌الله ایوبی خطاب به مدیر کل جدید میراث فرهنگی فارس استان گفت: مسئولیتی با شکوه‌تر از این وجود ندارد که تمام مفاخر و آثار فرهنگی را در منطقه‌ای جمع باشد که حتی یک چهارم ظرفیت واقعی آن شناخته شده نیست. اگرچه این مأموریت دشوار است اما قطعاً از عهده شما برخواهد آمد.

مشاور عالی وزیر با اشاره به برگزاری کنسرت سمفونیک ارمنستان در شیراز، این اقدام را کاری ستودنی و با عظمت خواند و افزود: این مسئولیت خطیر است و باید برای آن بسیار کار کرد، به ویژه در استان فارس که حق آن ادا نشده و در جایگاه واقعی خود قرار ندارد.

وی افزود: ما می‌توانیم با تکیه بر فرهنگ، هنر و میراث فراترکی که نقطه تمایز ماست، جایگاه واقعی این استان را به جهان نشان دهیم.

ایوبی تأکید کرد: باید تصویری باشکوه از خود و استان‌مان ارائه دهیم. در عرصه فرهنگ و هنر هیچ‌کس نمی‌تواند با ما رقابت کند و این همان نقطه قوت و تمایز ما است. سفره فرهنگ و هنر ما همیشه باز است و این، زبان گویای ماست. ما با زبان فرهنگ با فصاحت و بلاغت سخن می‌گوییم و در این زمینه لکنت نداریم.

ایوبی با بیان اینکه کار فرهنگی اگرچه دشوار است اما نیازمند همتی جمعی است، اظهار داشت: اگر تلاش و همت کنیم می‌توانیم در حوزه‌هایی مانند گردشگری سلامت و گردشگری فرهنگی به سرعت مردم جهان را جذب کنیم. موفقیت در حوزه میراث نیازمند تجربه و عشق است و من این ویژگی‌ها را در بهزاد مریدی دیده‌ام. امیدوارم شاهد برگزاری برنامه‌ها و موفقیت‌های باشکوهی در استان فارس باشیم.

تأکید بر اقتدار ملی و انتظارات از مدیر جدید میراث فرهنگی فارس

در ادامه جواد واحدی، معاون امور مجلس، حقوقی و استان‌های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، در سخنانی با اشاره به جایگاه تاریخی ایران، اظهار داشت: اگر ما به اقتدار، غرور و ایرانی بودن خود افتخار می‌کنیم، آن را در تخت جمشید، نقش رستم، پاسارگاد و... می‌بینیم.

وی در ادامه به تاریخ انقلاب اسلامی اشاره کرد و افزود: مقام معظم رهبری نیز به شایستگی به استان فارس و ظرفیت‌های آن اشاره و محورهای ویژه‌ای را بیان فرمودند. این اقتدار در ایران اسلامی وجود دارد و باید به آن ببالیم.

واحدی با اشاره به سختی انتصاب در استان مهمی مانند فارس، تصریح کرد: باید فردی انتخاب می‌شد که هم چهره‌ای ملی، فرهنگ‌دوست و هنردوست باشد و هم استان را به خوبی بشناسد. استان فارس نیاز به تحول دارد.

معاون وزارت میراث فرهنگی، انتخاب بهزاد مریدی به عنوان مدیر جدید میراث فرهنگی این استان را اقدامی در راستای بهره‌گیری از پتانسیل‌های موجود دانست و گفت: با توجه به ظرفیت‌های استان و حضور استاندار توانمند، فردی لازم بود که سکان میراث فرهنگی و گردشگری فارس را به دوش بکشد و بتواند استان را به دنیا معرفی کند. از بین گزینه‌های متعدد، بهزاد مریدی برای این مسئولیت انتخاب شد.

تأکید بر نقش بخش خصوصی و اجرای قوانین توسعه

واحدی انتظار وزارتخانه و استاندار فارس را اینگونه بیان کرد: با توجه به بزرگی استان و پتانسیل‌های بالای آن در حوزه میراث فرهنگی، به تنهایی نمی‌توانیم کار مرمت و ساماندهی را پیش ببریم. این حلقه مفقوده است و باید با استفاده از ظرفیت مسئولیت اجتماعی بنگاه‌ها و جذب سرمایه‌گذاران علاقه‌مند، شاهد مرمت و صیانت از آثار تاریخی باشیم.

وی حمایت همه‌جانبه از بخش گردشگری را ضروری خواند و به برنامه هفتم توسعه اشاره کرد: در مواد ۸۲ و ۸۳ این برنامه، قوانین خوبی برای حوزه میراث فرهنگی و گردشگری پیش‌بینی شده که استقلال و توان بیشتری به این بخش می‌دهد. توقع ما اجرای این قانون مترقی و منطبق با اوضاع فعلی جامعه است که مشوق‌های لازم را برای سرمایه‌گذاران مشخص کرده است. رسانه‌ها در تبیین این قوانین بسیار اثرگذار هستند.

این مقام مسئول در پایان با اشاره به ضرورت ارتقای وضعیت حوزه‌های تحت مدیریتش در فارس، خاطرنشان کرد: متأسفانه در استان فارس عقب‌افتادگی داریم که باید هرچه سریع‌تر با برنامه‌ریزی دقیق جبران و نهادینه شود.

توسعه گردشگری فارس نیازمند تکمیل زنجیره سرمایه‌گذاری و تعاملات فرهنگی

معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس با اشاره به ظرفیت‌های گسترده این استان در حوزه گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی گفت: استان فارس به عنوان میراث‌دار تمدن و فرهنگ غنی ایران، با وجود توانمندی‌های بی‌نظیر همچنان با چالش‌های اساسی در مسیر توسعه روبه‌روست و لازم است این مسیر با نگاه ثروت‌آفرین و برنامه‌ریزی جامع ادامه یابد.

مهدی پارسایی، اظهار داشت: در سال‌های گذشته مسائلی شناسایی و حل‌وفصل شده، اما همچنان برخی موانع در برابر توسعه استان وجود دارد. به گفته پارسایی، اگرچه فارس در بسیاری از حوزه‌ها از جمله فرهنگی، سلامت، ورزشی و آموزشی ظرفیت‌های بالایی دارد، اما این ظرفیت‌ها به درستی تعریف و بهره‌برداری نشده است.

معاون استانداری فارس افزود: نگاه به گردشگری باید به سمت ثروت‌آفرینی تغییر کند. گردشگری پزشکی نیز از جمله حوزه‌هایی است که می‌تواند به عنوان شغلی پایدار و مکمل مورد توجه قرار گیرد و سهم مهمی در اشتغال‌زایی داشته باشد.

پارسایی ادامه داد : در سال‌های گذشته دستورالعمل‌ها و طرح‌های متعددی در حوزه گردشگری و میراث فرهنگی تدوین شده، اما به دلیل نبود پشتکار و پیگیری کافی، برخی از آن‌ها به مرحله اجرا نرسیده‌اند.

معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس تأکید کرد: اکنون لازم است با تکمیل زنجیره سرمایه‌گذاری، تقویت تعاملات فرهنگی با کشورهای دیگر و استفاده از ظرفیت جامعه دانشگاهی و علمی استان، مسیر توسعه گردشگری فارس تسهیل شود.

وی همچنین تصریح کرد: مطالعات مفصلی در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری انجام و در اختیار اداره کل میراث فرهنگی استان قرار گرفته است که باید مبنای عمل دستگاه‌ها و بخش خصوصی قرار گیرد. به گفته او، آینده گردشگری استان در گرو اجرای این مطالعات علمی و افزایش سهم فارس در اقتصاد گردشگری کشور خواهد بود.

پارسایی افزود: طی هفت ماه گذشته معاونت گردشگری استانداری فارس با همکاری سازمان‌ها و دستگاه‌های مرتبط به پایش ظرفیت‌ها و برنامه‌ها پرداخته است و امید می‌رود با مدیریت و درایت استاندار فارس شاهد شکوفایی هرچه بیشتر گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی استان باشیم.

معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس ابراز امیدواری کرد با تقویت سرمایه‌گذاری، حمایت از فعالان این حوزه و بهره‌گیری از فرصت‌های ملی و بین‌المللی، گردشگری فارس بتواند جایگاه واقعی خود را در کشور و منطقه به دست آورد.

اعتبارات گردشگری حتی برای نگهداری آثار تاریخی کافی نیست

اردوان اکبرپور، نماینده مردم سپیدان و بیضا در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از وضعیت اعتبارات حوزه گردشگری، گفت: اعتباراتی که در حوزه گردشگری لحاظ شده است، حتی توانایی نگهداری از میراث تاریخی را ندارد و باید مشارکت مردمی راهگشای این موضوع باشد.

وی در ادامه بر لزوم تولید ثروت از طریق گردشگری تأکید کرد و افزود: اگر در حوزه گردشگری زیرساخت فراهم شود، تولید ثروت می‌شود. بخش‌های خصوصی مانند انجمن‌ها و بوم‌گردی‌ها می‌توانند در این زمینه نقش آفرین باشند.

این نماینده مجلس با اشاره به غفلت از گردشگری طبیعی، اظهار داشت: متأسفانه در سنوات گذشته نتوانستیم زیرساخت مناسبی در حوزه گردشگری طبیعی ایجاد کنیم و مبالغ اندکی به این بخش پرداخت می‌شود. اکبرپور با بیان مثال ملموس از حوزه انتخابیه خود، خاطرنشان کرد: سپیدان تنها منطقه ویژه گردشگری است که این عنوان تنها روی کاغذ وجود دارد و در عمل، زیرساخت‌های لازم برای آن فراهم نشده است

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، راه حل برون‌رفت از این وضعیت را جلب مشارکت عمومی و بخش خصوصی دانست و تصریح کرد: می‌توان از محل خدمات، تولید ثروت کرد. باید بستر لازم برای سرمایه‌گذاری و فعالیت علاقه‌مندان در این عرصه فراهم آید.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فارس نیز گفت: روایتگری و تصویرگری از مجموعه داشته‌های میراث فرهنگی استان یکی از مهم‌ترین اولویت‌هاست و می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در معرفی هویت و جاذبه‌های فارس ایفا کند.

بهزاد مریدی تأکید کرد: هر آنچه پیرامون هویت روایی مطرح می‌شود، به معنای تشخص‌بخشی و هویت‌یابی است و ما در فارس ظرفیت‌های ارزشمندی در این حوزه داریم.

به گفته مریدی، استان فارس هزاران اثر تاریخی، طبیعی و فرهنگی دارد که بخشی از آن‌ها ملموس و بخشی ناملموس هستند و معرفی و بازنمایی آن‌ها از مهم‌ترین وظایف حوزه میراث فرهنگی است.

مدیرکل میراث فرهنگی فارس با بیان اینکه تصویرگری صحیح از آثار و روایتگری مبتنی بر آن می‌تواند جذابیت بیشتری برای گردشگران ایجاد کند، افزود: در حال حاضر بستر روایتگری به صورت گسترده در استان فراهم نشده است.

در پایان این مراسم حکم بهزاد مریدی به عنوان مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فارس خوانده و از زحمات محسن ضیائی سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فارس قدردانی شد.

