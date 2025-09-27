راه اندازی صندوق ضمانت صادرات در آذربایجان غربی
برای نخستین بار با امضای تفاهم نامه سه جانبه صندوق ضمانت صادرات در آذربایجان غربی راهاندازی شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، با امضای تفاهمنامه همکاری میان استانداری آذربایجان غربی، صندوق ضمانت صادرات ایران و اتاق بازرگانی استان، زمینه تأسیس نمایندگی صندوق ضمانت صادرات برای نخستینبار در میان استانهای مرزی کشور، در آذربایجان غربی فراهم شد.
این تفاهمنامه، در راستای حمایت مؤثر از صادرکنندگان، ارائه آموزشهای استاندارد به بازرگانان و کاهش ریسکهای صادراتی منعقد گردید و بهزودی نمایندگی صندوق فعالیت رسمی خود را در استان آغاز خواهد کرد.
در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی که بهمنظور بررسی ظرفیتهای صادراتی استان برگزار شد، افشار فتحالهی، رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران، با تأکید بر جایگاه مهم استانهای مرزی در مناسبات اقتصادی کشور گفت: در شرایط فعلی که کشور با افت صادرات مواجه است، مرزهای اقتصادی همچون آذربایجان غربی میتوانند موتور محرک صادرات باشند. صادرات، نجاتدهنده اقتصاد است و اگر روابط تجاری ما با کشورهای همسایه تقویت شود، اثر تحریمها به حداقل خواهد رسید.
وی با اشاره به برنامههای دولت چهاردهم افزود:ایجاد نمایندگیهای صندوق در استانهای مرزی، بخشی از راهبرد دولت برای تسهیل دسترسی صادرکنندگان به خدمات حمایتی است. این نمایندگیها بهصورت غیرمتمرکز، خدمات صندوق را بدون نیاز به مراجعه به مرکز کشور ارائه میدهند.
مدیرعامل صندوق، در تشریح خدمات ارائهشده توسط این نهاد تخصصی افزود:اعتبار سنجی خریداران خارجی با همکاری موسسات بینالمللی در کشورهای هدف، صدور بیمهنامههای تجاری و سیاسی برای پوشش خسارت در صورت عدم پرداخت مطالبات توسط خریداران،صدور ضمانتنامه برای تأمین مالی از بانکها و بازار سرمایه، بدون نیاز به سپرده نقدی و تنها با چک یا سفته،بخشی از این خدمات است.
وی تأکید کرد: تمام فرآیندهای مربوط به ارائه این خدمات، از طریق سامانههای الکترونیکی و بهصورت غیرحضوری انجام میشود.
فتحالهی همچنین یکی از چالشهای اصلی در مسیر صادرات را فقدان آگاهی و اطلاعات تجار و بازرگانان از ظرفیتهای حمایتی صندوق دانست و گفت: متأسفانه بسیاری از فعالان اقتصادی از خدمات و توانمندیهای صندوق بیاطلاع هستند.
وی افزود:این تفاهمنامه، گامی مهم برای توسعه آموزش، ارتقاء سطح دانش و توانمندسازی صادرکنندگان استان است.
در بخش دیگری از نشست، مدیرعامل صندوق به محصولات نوین و برنامههای توسعهای اشاره کرد و گفت: یکی از برنامههای در دست اجرا، حمایت از احداث نیروگاههای تجدیدپذیر در کشور است. این پروژهها با همکاری بانکهای عامل و صندوق توسعه ملی و بر پایه ضمانتنامههای صادراتی طراحی شدهاند و میتوانند به تقویت زیرساختهای انرژی کشور نیز کمک. کنند.
فتحالهی در پایان گفت: تحریمها، اگرچه واقعی هستند، اما نمیتوانند مانع رشد تجارت منطقهای ما شوند. با برنامهریزی اصولی، آموزش صحیح و حمایت هدفمند، میتوان مسیر صادرات را هموار کرد و اقتصاد ملی را در برابر فشارهای خارجی مقاومتر ساخت.