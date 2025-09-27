به گزارش خبرنگار ایلنا، قاسم کریمی، در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بیان کرد:سه حوزه سرمایه‌گذاری، تجارت مرزی و احیای دریاچه ارومیه به‌عنوان محورهای اصلی فعالیت اقتصادی در استان تعریف شده‌اند.

کریمی با اشاره به برگزاری همایش اینوا و حضور نمایندگان ۱۸ کشور گفت: در این همایش بیش از ۸۵۰ طرح مورد بررسی قرار گرفت و واحدهای خصوصی و شبه‌دولتی استان روند قابل قبولی را برای سرمایه‌گذاری در استان دنبال می‌کنند.

رئیس اتاق بازرگانی ارومیه در بخش دیگری از سخنان خود، حجم تجارت مرزی استان را چشمگیر خواند و گفت:حجم تجارت مرزی استان آذربایجان‌غربی به ۶.۷ میلیارد دلار می‌رسد و ترانزیت کالا به آسیای مرکزی و اروپا نیز ۱۹ میلیون دلار است که نشان‌دهنده ظرفیت‌های عظیم مرزهای استان است.

وی تأکید کرد: این ظرفیت‌ها نیازمند توجه ویژه مسئولان ملی است تا بتوانند نقش مؤثری در رشد و توسعه استان ایفا کنند.

کریمی همچنین صندوق ضمانت صادرات را یکی از ابزارهای مؤثر در توسعه صادرات عنوان کرد و خاطر نشان کرد: برای گسترش بازارهای هدف و حمایت از صادرکنندگان، باید موضوع ضمانت صادرات در اولویت قرار گیرد و از این طریق تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان به حمایت‌های لازم دسترسی داشته باشند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه با تأکید بر لزوم هم‌افزایی بین بخش خصوصی و دولت اظهار داشت: استفاده از ظرفیت‌های گسترده استان در حوزه تجارت مرزی، سرمایه‌گذاری و احیای دریاچه ارومیه، می‌تواند چشم‌انداز روشنی برای توسعه پایدار آذربایجان‌غربی رقم بزند.

انتهای پیام/