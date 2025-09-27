خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

انهدام شبکه بزرگ استخراج غیرمجاز رمز ارز در اصفهان

انهدام شبکه بزرگ استخراج غیرمجاز رمز ارز در اصفهان
کد خبر : 1692269
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان از کشف و جمع‌آوری ۷۴۸ دستگاه ماینر غیرمجاز در ۶۹ محل مختلف استان اصفهان خبر داد و گفت: شبکه بزرگ استخراج غیرمجاز رمز ارز در اصفهان منهدم شد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، محمد مرادی اظهار کرد: با تلاش‌های پیگیرانه نیروهای متخصص این شرکت، ۷۴۸ دستگاه ماینر غیرمجاز در ۶۹ محل شناسایی و توقیف شد.

وی افزود: با احتساب این کشفیات جدید، شمار کل دستگاه‌های ماینر غیرمجاز شناسایی‌شده در سطح استان به رقم خیره‌کننده ۱۸ هزار و ۷۳۶ دستگاه رسیده است؛ ظرفیتی که در صورت استمرار فعالیت، می‌توانست سال‌ها به‌طور پنهان پایداری شبکه برق استان را تهدید کند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان با تاکید بر اینکه این اقدام ضربه‌ای جدی به مافیای استخراج غیرمجاز رمز ارز محسوب می‌شود، گفت: برخورد با این فعالیت‌ها نه تنها یک الزام قانونی، بلکه اقدامی ملی برای حفظ پایداری شبکه برق، جلوگیری از خاموشی‌های احتمالی و صیانت از منافع عمومی است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی