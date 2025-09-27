خبرگزاری کار ایران
با برگزاری دوره آتش‌نشان داوطلب؛ مهارت‌های ایمنی شهروندان کرجی ارتقا یافت
سرپرست سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج از برگزاری دوره عمومی و مقدماتی آموزش آتش‌نشان داوطلب برای جمعی از شهروندان خبر داد و گفت: این آموزش‌ها نقش مهمی در ترویج فرهنگ ایمنی و افزایش توان شهروندان در مقابله با حوادث دارد.

به گزارش ایلنا از البرز، جابر خوشگرد، سرپرست سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج، با اشاره به برگزاری دوره آموزشی آتش‌نشان داوطلب اظهار داشت: این دوره ۳۶ ساعته با حضور شهروندان و تحت نظر کارشناسان سازمان برگزار شد و مباحث متنوع ایمنی و آتش‌نشانی به شرکت‌کنندگان آموزش داده شد.

وی هدف از اجرای این دوره‌ها را ترویج فرهنگ ایمنی، افزایش آگاهی عمومی و توانمندسازی شهروندان در مواجهه با حوادث و آتش‌سوزی‌ها دانست و افزود: این آموزش‌ها به‌صورت مستمر برگزار می‌شود و در پایان به شرکت‌کنندگان گواهی معتبر اعطا خواهد شد.

به گفته خوشگرد، مباحث آموزشی این دوره شامل تئوری حریق، کار با خاموش‌کننده‌های دستی، نردبان‌های دستی، لوله‌کشی و آب‌رسانی، پمپ‌های آتش‌نشانی، دستگاه تنفسی و تجهیزات امداد و نجات هیدرولیک بوده است.

سرپرست سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی کرج ادامه داد: آموزش‌دیدگان می‌توانند در شرایط بحرانی به نیروهای عملیاتی کمک کنند و با مهارت‌های کسب‌شده، از گسترش خسارات جلوگیری کنند.

وی خاطرنشان کرد: این دوره در هفت جلسه و با حضور ۳۰ نفر از شهروندان در ایستگاه ۱۱۱ برگزار شد و مربیانی همچون بهنام اسماعیلی، شهرام فتحی، مهدی ده‌دشت، امید رجبیان، محمدصادق انصاری، محمد خشنود شریعتی، یزدان هزارخانی و مهرداد مختاری آموزش‌های لازم را ارائه کردند.

خوشگرد در پایان از علاقه‌مندان برای ثبت‌نام در دوره‌های آتی دعوت کرد و گفت: شهروندان می‌توانند برای ثبت‌نام به سایت fire.karaj.ir مراجعه کرده یا با شماره ۳۲۸۰۴۴۴۳ داخلی ۱۹۶ و ۲۰۲ تماس حاصل کنند.

