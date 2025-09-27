خبرگزاری کار ایران
نماینده ولی‌فقیه در سپاه البرز:

حفظ ارزش‌های انقلاب و خدمت به مردم در اولویت است

نماینده ولی‌فقیه در سپاه امام حسن مجتبی(ع) استان البرز با تأکید بر ضرورت مقابله با ترفندهای دشمنان گفت: انقلاب اسلامی نه سلطه‌گر است و نه سلطه‌پذیر و باید با حفظ ارزش‌ها و خدمت به مردم در مسیر اصلی خود تداوم یابد.

به گزارش ایلنا از البرز، حجت‌الاسلام محمد نعیمی، نماینده ولی‌فقیه در سپاه امام حسن مجتبی(ع) استان البرز، در نشست کمیته برنامه‌ریزی شهرداری فردیس ضمن تبریک هفته دفاع مقدس و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، از اقدامات شهرداری فردیس در مسیر خدمت‌رسانی به مردم تقدیر کرد.

وی با اشاره به سابقه دشمنی‌های نظام سلطه با جمهوری اسلامی اظهار داشت: حرکت اصلی انقلاب اسلامی در سال ۵۷ با همراهی مردم آغاز شد و همچنان ادامه دارد. برخی به دنبال عبور یا نرمال‌سازی انقلاب هستند، در حالی که برای نرمال بودن در نظم جهانی باید یا سلطه‌گر بود یا سلطه‌پذیر، اما جمهوری اسلامی نه سلطه‌گر است و نه سلطه‌پذیر.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه البرز بر اهمیت شناخت روش‌های دشمن تأکید کرد و افزود: تاکتیک‌های دشمن تغییر کرده اما اصل دشمنی آن‌ها با انقلاب اسلامی همچنان ثابت است. به گفته وی، برخی سیاست‌های کلان نظام از جمله حمایت از سوریه برای دور کردن مرزهای دفعی از کشور اتخاذ شد تا دشمن نتواند همچون جنگ‌های گذشته امنیت داخلی را تهدید کند، اما گاهی درک دیرهنگام این سیاست‌ها هزینه‌های سنگینی به همراه دارد.

حجت‌الاسلام نعیمی با تأکید بر ضرورت حفظ ارزش‌های انقلاب اسلامی، استقلال و هویت ملی خاطرنشان کرد: مقابله جدی با ترفندهای دشمنان در عرصه‌های مختلف به‌ویژه فضای مجازی و نیز استحکام داخلی کشور شرط اصلی عبور از چالش‌ها و دستیابی به قدرت و عزت واقعی است.

