پیام تبریک سخنگوی شورای شهر کرج به برگزیدگان جشنواره مطبوعات البرز

به گزارش ایلنا از البرز در پیام علی قاسمپور سخنگوی شورای اسلامی شهر کرج به مناسبت برگزاری هشتمین جشنواره مطبوعات و خبرگزاری‌های استان البرز، آمده است:

«برگزاری هشتمین جشنواره مطبوعات و خبرگزاری‌های استان البرز، فرصتی مغتنم برای ارج نهادن به تلاش‌های صادقانه و مسئولانه اهالی رسانه و مطبوعات استان بود؛ فعالانی که همواره با تعهد، دلسوزی و پایبندی به اصول حرفه‌ای، در مسیر آگاهی‌بخشی و ارتقاء فرهنگ عمومی جامعه گام برداشته‌اند.

اینجانب، ضمن قدردانی از اهتمام شایسته خانه مطبوعات استان البرز و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در برپایی این رویداد فاخر و ارزشمند، مراتب تبریک صمیمانه خود را به برگزیدگان این دوره از جشنواره ابراز می‌دارم. بی‌تردید، کسب این توفیقات حاصل تلاش مستمر، نگاه حرفه‌ای و رویکرد متعهدانه به رسالت خطیر رسانه‌ای است.

امید است با تداوم چنین برنامه‌هایی، بیش از پیش شاهد شکوفایی ظرفیت‌های رسانه‌ای استان، ارتقاء سطح کیفی تولیدات خبری و تقویت تعامل سازنده بین نهادهای مدیریتی و اصحاب رسانه باشیم.

با آرزوی توفیق روزافزون برای تمامی فعالان رسانه‌ای استان البرز»

انتهای پیام/