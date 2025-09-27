پیام تبریک سخنگوی شورای شهر کرج به برگزیدگان جشنواره مطبوعات البرز
سخنگوی شورای اسلامی شهر کرج، در پیامی با تبریک به برگزیدگان هشتمین جشنواره مطبوعات و خبرگزاریهای استان البرز، بر نقش ارزشمند اهالی رسانه در ارتقای فرهنگ عمومی و آگاهیبخشی به جامعه تأکید کرد.
به گزارش ایلنا از البرز در پیام علی قاسمپور سخنگوی شورای اسلامی شهر کرج به مناسبت برگزاری هشتمین جشنواره مطبوعات و خبرگزاریهای استان البرز، آمده است:
«برگزاری هشتمین جشنواره مطبوعات و خبرگزاریهای استان البرز، فرصتی مغتنم برای ارج نهادن به تلاشهای صادقانه و مسئولانه اهالی رسانه و مطبوعات استان بود؛ فعالانی که همواره با تعهد، دلسوزی و پایبندی به اصول حرفهای، در مسیر آگاهیبخشی و ارتقاء فرهنگ عمومی جامعه گام برداشتهاند.
اینجانب، ضمن قدردانی از اهتمام شایسته خانه مطبوعات استان البرز و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در برپایی این رویداد فاخر و ارزشمند، مراتب تبریک صمیمانه خود را به برگزیدگان این دوره از جشنواره ابراز میدارم. بیتردید، کسب این توفیقات حاصل تلاش مستمر، نگاه حرفهای و رویکرد متعهدانه به رسالت خطیر رسانهای است.
امید است با تداوم چنین برنامههایی، بیش از پیش شاهد شکوفایی ظرفیتهای رسانهای استان، ارتقاء سطح کیفی تولیدات خبری و تقویت تعامل سازنده بین نهادهای مدیریتی و اصحاب رسانه باشیم.
با آرزوی توفیق روزافزون برای تمامی فعالان رسانهای استان البرز»