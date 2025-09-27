خبرگزاری کار ایران
کشف 50 فقره سرقت محتویات داخل خودرو در اردبیل

کد خبر : 1692115
فرمانده انتظامی استان اردبیل از دستگیری 4 سارق سابقه دار محتویات داخل خودرو و اعتراف سارقان به 50 فقره سرقت خبر داد.

به گزارش ایلنا،  سردار جواد تقوی با اعلام این خبر  اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت محتویات داخل خودرو در شهر اردبیل، بررسی موضوع با هدف دستگیری سارق در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: با انجام بررسی های تخصصی و تحقیقات میدانیَ، رد پای 4 سارق سابقه دار در رابطه با این سرقت ها شناسایی؛ که سارقان در عملیات پلیسی در میدان "توحید" شهر اردبیل توسط ماموران کلانتری 11 «بهشت فاطمه» دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی استان اردبیل با اشاره به اعتراف سارقان به ارتکاب 50 فقره سرقت تصریح کرد: ارزش اموال مسروقه کشف شده از سارقان 8 میلیارد ریال است.

انتهای پیام/
خبرنگار : نسرین آذرکیش
