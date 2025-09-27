کشف 50 فقره سرقت محتویات داخل خودرو در اردبیل

به گزارش ایلنا، سردار جواد تقوی با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت محتویات داخل خودرو در شهر اردبیل، بررسی موضوع با هدف دستگیری سارق در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: با انجام بررسی های تخصصی و تحقیقات میدانیَ، رد پای 4 سارق سابقه دار در رابطه با این سرقت ها شناسایی؛ که سارقان در عملیات پلیسی در میدان "توحید" شهر اردبیل توسط ماموران کلانتری 11 «بهشت فاطمه» دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی استان اردبیل با اشاره به اعتراف سارقان به ارتکاب 50 فقره سرقت تصریح کرد: ارزش اموال مسروقه کشف شده از سارقان 8 میلیارد ریال است.

