آغاز عملیات اجرایی مخزن ذخیره آب در روستای دشت آشکارا حاجی‌ آباد

به گزارش ایلنا از بندرعباس، عبدالحمید حمزه‌ پور گفت: این پروژه با هدف بهبود تأمین و توزیع آب شرب جمعیتی بالغ بر .۱۹۶۰ نفر در این روستا آغاز شده است.

وی افزود: در قالب این پروژه یک باب مخزن ذخیره با ظرفیت ۵۰۰ مترمکعب احداث می‌ شود و ۸۰۰ متر لوله‌ گذاری در مسیر رفت و برگشت به مخزن اجرا خواهد شد.

مدیرعامل آبفای هرمزگان با بیان اینکه مدت زمان اجرای این پروژه ۸ ماه و اعتبار اختصاص یافته برای آن حدود ۱۵ میلیارد تومان است، اظهار داشت: پیش از این، روستای دشت آشکارا دارای یک مخزن ذخیره قدیمی و فرسوده بود که پاسخگوی نیاز مردم نبود و به همین دلیل عملیات اجرایی مخزن جدید در دستور کار قرار گرفت.

حمزه‌ پور خاطرنشان کرد: با بهره‌برداری از این پروژه، میزان ذخیره و تامین آب شرب این روستا ارتقا خواهد یافت.

انتهای پیام/