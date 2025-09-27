استاندار هرمزگان خبر داد؛
خبر خوش برای مردم هرمزگان؛ آزادسازی تردد خودروهای مناطق آزاد در استان +فیلم
استاندار هرمزگان اعلام کرد: با تصمیم شورای تأمین استان و همکاری دستگاههای مرتبط، خودروهای پلاک مناطق آزاد قشم و کیش از این پس میتوانند در سراسر هرمزگان تردد کنند؛ اقدامی که یکی از مطالبات دیرینه مردم استان به شمار میرفت.
به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، محمد آشوری، استاندار هرمزگان روز شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: یکی از خواستههای تاریخی مردم استان، امکان تردد خودروهای مناطق آزاد در پهنه جغرافیایی هرمزگان بود که با پیگیریهای مستمر و همراهی نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان و مجموعه نخبگان محقق شد.
وی افزود: در دولت جدید این موضوع ابتدا قرار بود در سفر رئیسجمهور به استان عملی شود که بهدلیل تعویق سفر، با تفویض اختیارات به استانداری، تصمیمگیری در استان نهایی شد.
به گفته استاندار، طی سه ماهه گذشته کارگروه تخصصی متشکل از دستگاههای مرتبط از جمله گمرک، پلیس راهور، سازمان صمت، اداره کل اقتصاد و دارایی و استانداری تشکیل شد و پس از بررسیهای کارشناسی، موضوع در شورای تأمین استان مطرح و به تصویب رسید.
آشوری ادامه داد: بر اساس این مصوبه، مجوز کلی تردد صادر شده و دستگاههای اجرایی موظفاند ظرف سه ماه شیوهنامه و سازوکارهای اجرایی را تدوین و اعلام کنند تا این تصمیم بهصورت عملیاتی اجرا شود.
وی خاطرنشان کرد: این مصوبه علاوه بر بهرهمندی مردم از امکان تردد خودروها، زمینهساز تقویت ناوگان حملونقل عمومی و اورژانس استان نیز خواهد بود و برنامههایی در این زمینه در دستور کار قرار دارد.