به گزارش خبرنگار ایلنا، مهم‌ترین مسئله در مسیر توانمندسازی ناشنوایان، فراهم کردن امکانات و حمایت‌های لازم در زمینه آموزش، اشتغال، فرهنگ و فناوری‌های کمکی است. دسترسی به زبان اشاره، آموزش‌های تخصصی، و ایجاد فرصت‌های برابر، موجب می‌شود این افراد بتوانند استعدادهای خود را بروز دهند و به جای محدودیت، از توانایی‌های خود بهره ببرند.

در کنار این، افزایش آگاهی عمومی و ایجاد محیطی حمایتگر، باعث می‌شود که جامعه بیشتر به حقوق و نیازهای ناشنوایان احترام بگذارد و با ایجاد فضای برابر، موجب رشد و پیشرفت همه اعضای جامعه شود.

صدای موفقیت ناشنوایان

در جامعه‌ای که گاه ناشنوایان را با محدودیت‌ها و مشکلات می‌شناسند، اما واقعیت این است که بسیاری از این افراد توانسته‌اند با تلاش و پشتکار خود موفقیت‌های بزرگی کسب کنند و الگویی الهام‌بخش باشند.

سارا رضایی، مهندس کامپیوتر و توسعه‌دهنده نرم‌افزار، یکی از این نمونه‌هاست. او می‌گوید: ناشنوایی هیچ‌گاه مانع پیشرفت من نشد. مهم‌ترین چالش نبود امکانات آموزشی بود، اما با حمایت خانواده و استفاده از فناوری‌های نوین توانستم مسیر موفقیت را طی کنم.

آرش کریمی، مدرس زبان اشاره و فعال اجتماعی، درباره تجربیات خود می‌گوید: همیشه به ناشنوایان توصیه می‌کنم که به توانایی‌های خود ایمان داشته باشند و اجازه ندهند مشکلات راه پیشرفت‌شان را ببندد.

همچنین زهرا محمدی، کارآفرین و بنیان‌گذار یک استارتاپ خدمات آموزشی برای ناشنوایان، اظهار داشت: با وجود چالش‌ها، محیط‌های کاری پذیرنده و آموزش‌های تخصصی توانسته‌اند مسیر رشد را برای من هموار کنند.

بهزیستی آذربایجان غربی پای کار ناشنوایان است

رسول بابایان، مدیرکل بهزیستی آذربایجان‌غربی، در گفت و گو با ایلنا، با تأکید بر اهمیت حمایت از معلولان گفت:بهزیستی همواره در کنار جامعه معلولان استان است و با ارائه خدمات توانبخشی و اشتغال، به دنبال ارتقای کیفیت زندگی این عزیزان است.

وی کم‌شنوایی را معلولیتی پنهان خواند و افزود: تشخیص زودهنگام اهمیت بالایی دارد و غربالگری نوزادان زیر سه تا شش ماه، زمینه معرفی آنان به کاشت حلزون را فراهم می‌کند تا آینده بهتری برای کودکان ناشنوا رقم بخورد.

از غربالگری نوزادان تا حمایت از اشتغال ناشنوایان

بابایان درباره خدمات بهزیستی افزود: این اداره کل خدماتی مانند غربالگری شنوایی، توانبخشی گفتاری و شنیداری، ارائه سمعک و کاشت حلزون، تعمیر پروتز، آموزش خانواده‌ها و حمایت از مترجمان زبان اشاره را ارائه می‌دهد.

وی افزود: سال گذشته بیش از ۴۷ هزار نوزاد در استان غربالگری شدند و در پنج ماه نخست امسال، ۱۶ هزار و ۷۸۵ نوزاد تحت سنجش قرار گرفتند که پوشش گسترده غربالگری را نشان می‌دهد.

مدیرکل بهزیستی استان با اشاره به وجود ۷۲۰۰ ناشنوا در استان که ۱۱ درصد کل معلولیت‌ها را تشکیل می‌دهند، گفت: ۱۳ مرکز تخصصی شنوایی به‌طور روزانه به ۵۷۳ نفر خدمات می‌دهند.

وی ادامه داد: طی سالجاری ۴۷ نوزاد کاشت حلزون انجام داده و سال گذشته ۵۹۰ سمعک تحویل ناشنوایان داده شده است.

بابایان درباره اشتغال‌زایی معلولان نیز گفت: برنامه‌های اشتغال با جدیت دنبال می‌شود و دولت وام ۱۵۰ میلیون تومانی برای افراد دارای مدرک فنی و حرفه‌ای فراهم کرده است.

به گفته وی، سال گذشته ۲هزار و ۲۴ نفر جهت استفاده از تسهیلات معرفی شدند و امسال نیز سهم استان یک هزار و ۶۵۹ نفر تعیین شده است.

