به گزارش ایلنا، محمد رئیس‌زاده در مراسم بزرگداشت روز پزشک و تقدیر از پزشکان برگزیده ملی و استانی در شیراز افزود: امروز پزشکی شیراز به لحاظ توان علمی، مهارتی، زیرساخت‌ها، تجهیزات و فناوری، در سطحی کم‌نظیر قرار دارد.

رئیس سازمان نظام پزشکی، در بخشی از سخنان خود به مسائل اقتصادی و تعرفه‌های پزشکی اشاره کرد و گفت: یکی از دغدغه‌های اصلی جامعه پزشکی، معیشت و اقتصاد حرفه‌ای است؛ در سال‌های اخیر، تعرفه‌ها با تورم و هزینه‌های واقعی مطابقت نداشتند و این موضوع باعث شد برخی پزشکان به دریافت‌های غیرمتعارف روی بیاورند. این مسئله ریشه در ناکارآمدی نظام بیمه‌ای و اقتصادی دارد و نه اخلاق پزشکان.

وی با بیان اینکه رشد تعرفه‌ها، مانند رشد ۴۶ درصدی اخیر، به معنای افزایش مستقیم درآمد پزشکان نیست، تصریح کرد: بخش عمده این افزایش صرف هزینه‌های مطب، حقوق پرسنل، اجاره، تجهیزات و هتلینگ بیمارستان می‌شود و تنها بخشی به پزشک تعلق می‌گیرد؛ بسیاری از پزشکان، حتی با افزایش تعرفه، درآمد قابل توجهی از ویزیت‌ها ندارند و باید بخش بزرگی از هزینه‌ها را خودشان تأمین کنند.

رئیس سازمان نظام پزشکی افزود: مسائل بیمه‌ای نیز یکی از چالش‌های کلیدی است؛ تاخیر در پرداخت تعرفه‌ها، کسورات غیرمنطقی و فرسودگی سیستم بیمه، مشکلات اقتصادی پزشکان و دسترسی مردم به خدمات درمانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بنابراین، پدیده دریافت زیرمیزی نمی‌تواند تنها به بی‌اخلاقی پزشکان نسبت داده شود. این مشکل ریشه‌ای و سیستماتیک است و نیازمند اصلاحات اساسی در تعرفه، بیمه و قوانین مرتبط با اقتصاد سلامت است.

رئیس‌زاده با بیان اینکه فهم درست این پیچیدگی‌ها برای مردم و مسئولان ضروری است، تصریح کرد:اقتصاد سلامت ما به دلیل فاصله میان تعرفه‌ها و هزینه واقعی، تورم تجهیزات و عدم پرداخت به موقع بیمه‌ها، دچار نارسایی شده است.

وی ادامه داد: تنها با اصلاح نظام تعرفه‌ها و پرداخت به موقع توسط بیمه‌ها، می‌توان از زیرمیزی‌ها و دریافت‌های غیرمتعارف جلوگیری کرد و کیفیت خدمات پزشکی را تضمین کرد.

این فوق تخصص جراحی عروق تأکید کرد: جامعه پزشکی همچنان متعهد به خدمت به سلامت مردم است و اکثریت پزشکان با رعایت قانون، اخلاق حرفه‌ای و سوگندنامه بقراط فعالیت می‌کنند؛ اصلاح تعرفه‌ها، نظارت دقیق و تعامل سازنده با بیمه‌ها، مسیر تحقق این هدف را هموار می‌کند.

رئیس سازمان نظام پزشکی کشور افزود: یک بخش دیگر از پزشکان، رفتارشان تحت تأثیر قوانین و سیاست‌گذاری‌ها قرار دارد. بسیاری از فارغ‌التحصیلان جوان، با تعرفه‌های موجود و محدودیت‌های اقتصادی، نمی‌توانند زندگی خود را اداره کنند و این شرایط باعث می‌شود که مسیر حرفه‌ای‌شان به سمت کارهای غیر مرتبط یا مهاجرت شغلی تغییر کند. در جامعه پزشکی، درصد دریافت زیرمیزی پایین است؛ حدود ۷ تا ۸ درصد جامعه پزشکی درگیر این مسئله هستند و بخش عمده پزشکان، حتی آنهایی که پتانسیل دریافت زیرمیزی را دارند، از آن استفاده نمی‌کنند.

وی با اشاره به چالش تعرفه‌ها گفت: مدیریت موسسات درمانی بدون تعیین تعرفه قانونی و صحیح غیرممکن است. رسانه‌ها در سال‌های اخیر تصویری غلط از تعرفه‌ها و دریافت‌های پزشکی به مردم ارائه داده‌اند و باعث سوءتفاهم شده‌اند. وقتی تعرفه‌ها به قیمت واقعی برسد، بیمه‌ها نیز موظف به پرداخت می‌شوند و فشار اقتصادی از دوش جامعه پزشکی برداشته می‌شود.

رئیس زاده یادآور شد: تعرفه ۴۶ درصد افزایش یافته است، اما این افزایش به طور کامل نصیب پزشک نمی‌شود و بخش زیادی از آن صرف هزینه‌های مطب، حقوق کارکنان، تجهیزات و اجاره می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت رسیدگی به شکایات بیماران افزود: در سال، بیش از ۱۵ تا ۱۶ هزار پرونده در هیئت‌های انتظامی بررسی می‌شود و سازمان نظام پزشکی با رسیدگی رایگان به شکایات مردم و صدور حکم به نفع بیماران در بیش از ۷۰درصد پرونده‌ها، مسئولیت اجتماعی خود را عملیاتی کرده است. این اقدامات تضمین می‌کند که هیچ قصور یا خطای پزشکی بدون بررسی نمی‌ماند و اعتماد مردم به جامعه پزشکی حفظ می‌شود.

افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی بدون برنامه‌ریزی علمی

رئیس سازمان نظام پزشکی کشور با اشاره به وضعیت آموزش پزشکی در کشور گفت: برخی تصمیمات غیرکارشناسی در چند سال اخیر باعث کاهش کیفیت آموزش پزشکی شده است. افزایش سریع ظرفیت رشته‌های پزشکی، بدون رعایت استانداردهای علمی و ظرفیت موجود، ظلم آشکار به جامعه پزشکی و مردم بوده است.

وی با ارائه آمار افزود: طی چهار دهه گذشته، ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی به تدریج و با شیب منطقی افزایش یافته است؛ اما در ۴ سال اخیر ظرفیت پذیرش به یکباره ۲برابر شد، در حالی که کیفیت آموزش و تربیت پزشک متخصص رعایت نشده است. این تصمیمات ساده‌انگارانه باعث ایجاد مشکلاتی جدی در سیستم آموزش و توان علمی پزشکان شده است.

رئیس‌زاده با تاکید بر اهمیت حفظ کیفیت آموزشی ادامه داد: افزایش غیرعلمی ظرفیت‌ها، زمینه‌ساز مهاجرت پزشکان و کاهش انگیزه آنان شده است. ما با برنامه‌ریزی دقیق و تعامل با نهادهای مسئول، توانستیم روند مهاجرت پزشکان را در سال ۱۴۰۳ به میزان ۱۸درصد کاهش دهیم، اما هنوز نیازمند اصلاح سیاست‌ها و تمرکز بر کیفیت آموزش هستیم.

رئیس سازمان نظام پزشکی، با اشاره به مشکلات سرمایه‌گذاری در حوزه بهداشت و درمان، گفت: در حال حاضر تعرفه‌های پزشکی به گونه‌ای است که بخش خصوصی توان سرمایه‌گذاری در ساخت بیمارستان و مراکز درمانی را ندارد و رشد قیمت بیمارستان‌های خصوصی در ۵ تا ۶سال اخیر بسیار کاهش یافته است. این شرایط اداره مؤثر مراکز درمانی را دشوار کرده و توسعه زیرساخت‌ها را با محدودیت مواجه می‌کند.

وی با تأکید بر اهمیت اجرای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری افزود: اگر دولت به این سیاست‌ها عمل کند، آینده حوزه بهداشت و درمان کشور بهبود خواهد یافت؛ سهم سلامت در چند سال اخیر به زیر ۴٫۵ درصد رسیده است، در حالی که میانگین منطقه بالاتر است. سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی باید بالاتر از میانگین منطقه باشد، اما در سال‌های اخیر به یک‌چهارم کاهش یافته و این پایین‌تر از میانگین منطقه است که طبیعی است مشکلات زیادی برای حوزه سلامت ایجاد می‌کند.

وی در ادامه به آمار جامعه پزشکی اشاره کرد: در حال حاضر بیش از ۱۶۷ هزار پزشک در کشور فعالیت می‌کنند که نسبت به جمعیت، بیش از دو و نیم برابر افزایش یافته است. از این تعداد، ۶۷ هزار نفر متخصص هستند که ۳۰ هزار نفر از آنان خانم هستند. همچنین حدود ۷۰ هزار دانشجوی پزشکی در حال تحصیل داریم.

رئیس‌زاده یادآور شد: در برخی حوزه‌ها مانند درمان‌های ویژه، بیهوشی، عفونی، اورژانس، جراحی عمومی و داخلی کمبود پزشک داریم، اما این کمبودها به سایر بخش‌ها نیز سرایت کرده است.

رئیس سازمان نظام پزشکی افزود: مقایسه تعداد پزشکان کشور با سایر کشورها، مانند مقایسه با گرجستان، معیاری علمی و منطقی نیست و نمی‌تواند سطح سلامت عمومی جامعه را منعکس کند. این آمار گاهی مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد تا جامعه پزشکی را به ناحق متهم کنند.

انتهای پیام/