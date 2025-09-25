خبرگزاری کار ایران
نماینده ولی فقیه در استان همدان:

نیازمند ایجاد پارک های تربیت محور برای بانوان و دختران هستیم

طراحی پروژه‌های شهری مبتنی بر عدالت اجتماعی باشد

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان گفت: نیازمند ایجاد پارک های تربیت محور برای بانوان و دختران هستیم، زیر ساخت های ما برای دختران نوجوان کافی نیست و نیاز داریم اردوگاه‌ها و پارک های تربیت محور برای آنها داشته باشیم.

به گزارش ایلنا از همدان، آیت‌الله حبیب‌الله شعبانی در نشست شهرداران کلانشهرهای کشور با بیان اینکه در استان همدان در بحث وحدت و همکاری‌ها موارد فراوانی را می‌بینیم، گفت: وفاق در شهر حاکم است و همه تلاش می‌کنند که مشکلات مردم را بر طرف کنند اما شاخصه‌های یک شهردار موفق صرف انجام پروژه های عمرانی کافی نیست آنچه اهمیت دارد این است که این پروژه‌ها تا چه اندازه ما را به عدالت اجتماعی نزدیک می‌کنند از این رو وجود مباحثی مانند پایین شهر و بالای شهر زیبنده یک شهر نیست.

نماینده ولی فقیه در استان همدان با بیان اینکه وجود یک منطقه کم برخوردار یا حاشیه‌نشینی در یک شهر یعنی آن شهر غیر اسلامی است چون اسلام یک شهر عدالت محور را طراحی می‌کند مطرح کرد: شهردار باید توجه کند طرح های مصوب تا چه اندازه به عدالت اجتماعی نزدیک می‌شوند. 

وی با این توضیح که ما نظریه مقاومت را داریم که یک موضوع بدیهی است مانند آنچه رهبر معظم انقلاب درباره مذاکره فرمودند مطرح کرد: در مسئله عدالت اجتماعی عقب‌افتادگی داریم که بدیهیات را تبدیل به نظریه می‌کند چرا که افکار یک جامه تنها یک آرمان و یک هدف را نمی بیند بلکه مجموع آن‌ها را می‌بیند پس یکی از مهم‌ترین کارها طراحی برنامه براساس نزدیک شدن به عدالت اجتماعی است.

شعبانی با بیان اینکه در بحث املاک و ساخت و ساز به صورت طبیعی بستر برای انحراف وجود دارد از این رو اینکه یک شهردار چقدر توانسته به مکانیزمی که بتواند بسترهای فساد را از بین ببرد، اهمیت دهد عنوان کرد: اگر میزان توان برخورد یک شهروند معمولی در شهرداری به اندازه توان فلان دستگاه بود آنوقت موفق بوده ایم.

وی با اشاره به اینکه تفکرات پیشرفته در عرصه شهرسازی و میزان پیوستگی شهرداری به مردم اهمیت دارد از این رو شما در خط مقدم خدمت‌رسانی هستید گفت: عملکرد شما در کسب رضایت و انسجام اجتماعی اثرگذار است. 

نماینده ولی فقیه در استان همدان ادامه داد: بحث پیمانکاران دیگر مسئله‌ جدی در کشور است همچنین یکی از انتظارات مردم از شهرداری ها مسائل مربوط به خانواده،عفاف، حجاب و نشاط اجتماعی است ما اگر بسترهای نشاط اجتماعی را فراهم‌نکنیم نمی توانیم به مردم بگوییم فلان کار را نکنید.

وی عنوان کرد: نیازمند ایجاد پارک های تربیت محور برای بانوان و دختران هستیم زیر ساخت های ما برای دختران نوجوان کافی نیست و نیاز داریم اردوگاه‌ها و پارک های تربیت محور برای آنها داشته باشیم.

