به گزارش ایلنا از خوزستان، خسرو پیرهادی امروز در نشست بررسی مشکلات تعاونی‌ها با حضور معاون وزیر تعاون، اظهار کرد: با توجه به موقعیت بندر اروندکنار، در صورت تشکیل تعاونی نمایشگاهی در این شهر، امکان تولید و توزیع محصولات خرد استان خوزستان، بخصوص در بخش کشاورزی با نگاه صادرات محور، وجود دارد.

در ادامه‌ی این نشست، مدیرکل کار و رفاه اجتماعی خوزستان گفت: از محل تفاهم‌نامه تسهیلات بانکی بین وزارت تعاون و بانک توسعه تعاون، مبلغ یک هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال جهت نوسازی و تجهیز تعاونی صیادی شهرستان آبادان اختصاص یافته است.

مجتبی ظفری‌پور افزود: درصدد هستیم در بخش آبزی‌پروری و شیلات، تسهیلات خاصی به تعاونی‌های فعال در این بخش پرداخت شود.

وی اظهار کرد: ۳۵۰ تعاونی فعال در آبادان و ۳۰۰ تعاونی فعال در خرمشهر در زمینه صیادی و لنجداری، کشاورزی و پرورش میگو در حال فعالیت هستند.

در این نشست، جمعی از فعالان بخش تعاون دیدگاه‌ها و مشکلات خود را بیان کردند.

