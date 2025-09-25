خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

صدور حکم انحلال شورای شهر کرمانشاه توسط هیأت حل اختلاف

صدور حکم انحلال شورای شهر کرمانشاه توسط هیأت حل اختلاف
کد خبر : 1691357
لینک کوتاه کپی شد.

هیات حل اختلاف استان کرمانشاه رای به انحلال شورای اسلامی شهر این استان داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه،  سعید سلیم‌ساسانی، مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استان کرمانشاه، روز پنجشنبه سوم مهرماه و پس از برگزاری نشست هیأت حل اختلاف استان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در این جلسه که به منظور بررسی وضعیت شورای شهر کرمانشاه تشکیل شد، گزارشی از سوی فرماندار کرمانشاه در خصوص حوادث و رخدادهای اخیر شورا ارائه گردید.

وی در این گزارش تأکید کرد : به دلیل عدم تشکیل جلسات رسمی، تاکنون هیأت رئیسه شورا انتخاب نشده و شورا در انجام وظایف خود قصور داشته است. پس از طرح این گزارش و انجام مباحث کارشناسی، جمع‌بندی هیأت حل اختلاف استان بر این قرار گرفت که شورای اسلامی شهر کرمانشاه منحل شود.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری کرمانشاه، عدم انجام وظایف قانونی، تشکیل نشدن جلسات برای انتخاب هیأت رئیسه، کوتاهی در رسیدگی به مسائل شهری و افزایش نارضایتی عمومی را از مهم‌ترین دلایل صدور این رأی برشمرد.

ساسانی با اشاره به حضور چند تن از اعضای شورای شهر در این نشست و ارائه توضیحات و دفاعیات آنان، افزود: با وجود بررسی‌های مفصل، نهایتاً تصمیم هیأت حل اختلاف استان بر این شد که بر اساس قانون شوراها، شورای اسلامی شهر کرمانشاه منحل اعلام گردد.

وی تصریح کرد: رأی صادره به صورت رسمی به هیأت مرکزی حل اختلاف شوراها در کشور ارسال خواهد شد و قطعیت آن منوط به تأیید در سطح ملی است.

به گفته وی، رأی مذکور حداکثر تا روز شنبه به تهران ارسال خواهد شد و انتظار می‌رود با توجه به جایگاه کرمانشاه به عنوان یک کلان‌شهر، در نخستین جلسه هیأت مرکزی حل اختلاف کشور در دستور کار قرار گیرد.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری همچنین با بیان اینکه تاریخ دقیق برگزاری این جلسه مشخص نیست، گفت: چون جلسات هیأت مرکزی به‌صورت ثابت برگزار نمی‌شود، زمان دقیق آن اعلام نشده است، اما تلاش خواهد شد که روند رسیدگی به این موضوع زمان‌بر نباشد.

ساسانی در ادامه تأکید کرد: این تصمیم هیچ‌گونه تأثیری بر روند برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در سال آینده نخواهد داشت و انتخابات طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده در اردیبهشت‌ماه سال آینده برگزار خواهد شد.

وی یادآور شد که موضوع انتخابات با بحث انحلال شورای فعلی دو مقوله کاملاً مجزا هستند.

گفتنی است هیأت رئیسه سال پایانی دوره ششم شورای اسلامی شهر کرمانشاه باید حداکثر تا ۱۳ مردادماه انتخاب می‌شد، اما به دلیل غیبت برخی اعضا و به حد نصاب نرسیدن جلسات، تاکنون این امر محقق نشده است.

بر اساس این گزارش، تاکنون چندین جلسه فوق‌العاده برای انتخاب هیأت رئیسه و ادامه روند قانونی شورا برگزار شده، اما به علت عدم حضور برخی اعضا و نرسیدن جلسات به حد نصاب قانونی، نتیجه‌ای حاصل نشده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی