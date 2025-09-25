صدور حکم انحلال شورای شهر کرمانشاه توسط هیأت حل اختلاف

به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، سعید سلیم‌ساسانی، مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استان کرمانشاه، روز پنجشنبه سوم مهرماه و پس از برگزاری نشست هیأت حل اختلاف استان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در این جلسه که به منظور بررسی وضعیت شورای شهر کرمانشاه تشکیل شد، گزارشی از سوی فرماندار کرمانشاه در خصوص حوادث و رخدادهای اخیر شورا ارائه گردید.

وی در این گزارش تأکید کرد : به دلیل عدم تشکیل جلسات رسمی، تاکنون هیأت رئیسه شورا انتخاب نشده و شورا در انجام وظایف خود قصور داشته است. پس از طرح این گزارش و انجام مباحث کارشناسی، جمع‌بندی هیأت حل اختلاف استان بر این قرار گرفت که شورای اسلامی شهر کرمانشاه منحل شود.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری کرمانشاه، عدم انجام وظایف قانونی، تشکیل نشدن جلسات برای انتخاب هیأت رئیسه، کوتاهی در رسیدگی به مسائل شهری و افزایش نارضایتی عمومی را از مهم‌ترین دلایل صدور این رأی برشمرد.

ساسانی با اشاره به حضور چند تن از اعضای شورای شهر در این نشست و ارائه توضیحات و دفاعیات آنان، افزود: با وجود بررسی‌های مفصل، نهایتاً تصمیم هیأت حل اختلاف استان بر این شد که بر اساس قانون شوراها، شورای اسلامی شهر کرمانشاه منحل اعلام گردد.

وی تصریح کرد: رأی صادره به صورت رسمی به هیأت مرکزی حل اختلاف شوراها در کشور ارسال خواهد شد و قطعیت آن منوط به تأیید در سطح ملی است.

به گفته وی، رأی مذکور حداکثر تا روز شنبه به تهران ارسال خواهد شد و انتظار می‌رود با توجه به جایگاه کرمانشاه به عنوان یک کلان‌شهر، در نخستین جلسه هیأت مرکزی حل اختلاف کشور در دستور کار قرار گیرد.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری همچنین با بیان اینکه تاریخ دقیق برگزاری این جلسه مشخص نیست، گفت: چون جلسات هیأت مرکزی به‌صورت ثابت برگزار نمی‌شود، زمان دقیق آن اعلام نشده است، اما تلاش خواهد شد که روند رسیدگی به این موضوع زمان‌بر نباشد.

ساسانی در ادامه تأکید کرد: این تصمیم هیچ‌گونه تأثیری بر روند برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در سال آینده نخواهد داشت و انتخابات طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده در اردیبهشت‌ماه سال آینده برگزار خواهد شد.

وی یادآور شد که موضوع انتخابات با بحث انحلال شورای فعلی دو مقوله کاملاً مجزا هستند.

گفتنی است هیأت رئیسه سال پایانی دوره ششم شورای اسلامی شهر کرمانشاه باید حداکثر تا ۱۳ مردادماه انتخاب می‌شد، اما به دلیل غیبت برخی اعضا و به حد نصاب نرسیدن جلسات، تاکنون این امر محقق نشده است.

بر اساس این گزارش، تاکنون چندین جلسه فوق‌العاده برای انتخاب هیأت رئیسه و ادامه روند قانونی شورا برگزار شده، اما به علت عدم حضور برخی اعضا و نرسیدن جلسات به حد نصاب قانونی، نتیجه‌ای حاصل نشده است.

