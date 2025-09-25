خبرگزاری کار ایران
کشف کالا‌های فاقد مجوز ۵٠ میلیاردی در شیراز

کشف کالا‌های فاقد مجوز ۵٠ میلیاردی در شیراز
کد خبر : 1691301
جانشین فرمانده انتظامی شیراز از کشف کالا‌های فاقد مجوز ۵٠ میلیارد ریالی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ فرهام عسکری، اظهار داشت: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماموران کلانتری "١٩ بوستان" با انجام اقدامات پلیسی از دپو کالای قاچاق در یک انبار مطلع و رسیدگی به موضوع را به‌صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

وی گفت: ماموران انتظامی پس از اشراف کامل اطلاعاتی طی هماهنگی با مرجع قضائی به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از آن مکان تعداد ٢٠ هزار و ١٢٨ عدد انواع ابزارآلات ساختمانی، قطعات یدکی خودرو، مواد خوراکی و لوازم جانبی تلفن همراه فاقد مجوز را کشف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی شهرستان شیراز با اشاره به‌دستگیری یک متهم در‌این‌رابطه، گفت: ارزش محموله کشف شده برابر با نظر کارشناسان ۵٠ میلیارد ریال برآورد شده است. 

 

انتهای پیام/
