کشف کالاهای فاقد مجوز ۵٠ میلیاردی در شیراز
جانشین فرمانده انتظامی شیراز از کشف کالاهای فاقد مجوز ۵٠ میلیارد ریالی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ فرهام عسکری، اظهار داشت: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماموران کلانتری "١٩ بوستان" با انجام اقدامات پلیسی از دپو کالای قاچاق در یک انبار مطلع و رسیدگی به موضوع را بهصورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.
وی گفت: ماموران انتظامی پس از اشراف کامل اطلاعاتی طی هماهنگی با مرجع قضائی به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از آن مکان تعداد ٢٠ هزار و ١٢٨ عدد انواع ابزارآلات ساختمانی، قطعات یدکی خودرو، مواد خوراکی و لوازم جانبی تلفن همراه فاقد مجوز را کشف کردند.
جانشین فرمانده انتظامی شهرستان شیراز با اشاره بهدستگیری یک متهم دراینرابطه، گفت: ارزش محموله کشف شده برابر با نظر کارشناسان ۵٠ میلیارد ریال برآورد شده است.