حفر چاه در اطراف دریاچه ارومیه فشار زیادی بر منابع آبی زیرزمینی وارد کرده/ کاهش ۳۰ درصدی بارندگی در سال جاری

علیرضا مقابلی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با تأکید بر نقش محوری رسانه‌ها در حل مسائل جامعه اظهار داشت: رسانه‌ها رکن چهارم دموکراسی‌اند و باید با نگاه مسئولانه، در کنار مسئولان و مردم برای حل مشکلات قدم بردارند.

وی افزود: بخشی از مسائل شهری از طریق نهادهای اجرایی و بخشی دیگر با همکاری رسانه‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد و اتحادیه‌ها قابل پیگیری است.

مقابلی، با اشاره به اجرای طرح «محله‌محوری» در ارومیه، افزود: با اجرای این طرح، مسائل و مشکلات هر محله به صورت مستقیم با حضور مردم بررسی و برای حل آن برنامه‌ریزی می‌شود.

فرماندار ارومیه افزود: مشارکت اجتماعی در سطح محلات، کلید کاهش آسیب‌ها و افزایش رضایت عمومی است.

مقابلی با اشاره به فقر فرهنگی به‌عنوان یکی از دلایل بروز ناهنجاری‌های اجتماعی در سطح شهر گفت: تا رسیدن به توسعه‌یافتگی واقعی فاصله داریم. فرهنگ اجتماعی در سطحی که باید، توسعه پیدا نکرده و این موضوع ریشه بسیاری از ناهنجاری‌هاست. باید فرهنگ شهروندی را ارتقا دهیم و رسانه‌ها در این مسیر نقش کلیدی دارند.

برخی شهرستان‌های استان با کمبود شدید آب مواجه‌اند

فرماندار ارومیه با اشاره به کاهش ۳۰ درصدی بارندگی در سال جاری، وضعیت منابع آبی را بحرانی دانست و تصریح کرد: برخی شهرستان‌های استان با کمبود شدید آب مواجه‌اند. در اطراف دریاچه ارومیه، تعداد چاه‌های حفرشده از ۷ هزار حلقه به بیش از ۹۰ هزار حلقه رسیده که این مسأله فشار جدی بر منابع آبی زیرزمینی وارد کرده است.

دریاچه ارومیه، قربانی سه عامل اصلی

وی درباره بحران دریاچه ارومیه گفت: از سال ۱۳۸۴ دریاچه ارومیه وارد تنش آبی شده و سه عامل اصلی تغییر اقلیم، کاهش بارش‌ها و احداث پل میان‌گذر در خشکی آن نقش داشته‌اند، اکنون لازم است با برنامه‌ریزی علمی، برای احیای دریاچه و منابع آبی منطقه چاره‌اندیشی شود.

فرماندار ارومیه همچنین بر لزوم توسعه زیرساخت‌های شهری تأکید کرد و افزود:احداث پل‌های عابر پیاده مجهز به پله‌برقی باید در نقاط پرتردد شهر در دستور کار قرار گیرد.

وی تصریح کرد: احداث پل های عابر پیاده علاوه بر کاهش تصادفات، احترام به حقوق شهروندی است که باید در دستور کار مدیریت شهری قرار گیرد.

مقابلی در پایان با اشاره به همگرایی مثبت میان استاندار آذربایجان‌غربی و سایر مسئولان استان، گفت: در حال حاضر هم‌افزایی خوبی برای توسعه استان برقرار است. که می بایست با استفاده از این فرصت، مشکلات اساسی استان به‌ویژه در حوزه‌های آب، فرهنگ و آسیب‌های اجتماعی را با مشارکت همه‌جانبه حل کنیم.

انتهای پیام/