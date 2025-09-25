۱۳ کارگر به علت نشتی لوله گاز آمونیاک در بندرعباس مسموم شدند
رییس اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با اشاره به مسموم شدن ۱۳ کارگر با گاز آمونیاک در بندرعباس، گفت: پس از اعلام نشتی لوله گاز آمونیاک در کارخانه تن ماهی ساحل در ورودی شهر بندرعباس، سریعا واحد بحران دانشگاه (EOC) تیم فرماندهی عملیات را فعال و جهت بررسی به محل وقوع حادثه اعزام شدند.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، دکتر حسین قاسمی اظهار کرد: همزمان چهار دستگاه آمبولانس به آدرس اعلامی اعزام و به بیمارستانها اعلام آماده باش شد.
وی بیان کرد: مصدومان که حین انجام کار، به دنبال استنشاق گاز آمونیاک، دچار مسمومیت شده بودند یک نفر مرد و ۱۲نفر زن بودند.
رییس اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان اظهار کرد: پس از اقدامات درمانی اولیه، اکسیژن تراپی، جهت بررسی بیشتر و دریافت خدمات تخصصی تر، توسط آمبولانسهای حاضر در صحنه، چهارنفر به بیمارستان خلیج فارس،چهار نفر به بیمارستان صاحب الزمان و پنج نفر به بیمارستان شهید محمدی منتقل شدند.