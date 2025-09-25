۱۳ کارگر به علت نشتی لوله گاز آمونیاک در بندرعباس مسموم شدند

به گزارش ایلنا از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، دکتر حسین قاسمی اظهار کرد: همزمان چهار دستگاه آمبولانس به آدرس اعلامی اعزام و به بیمارستان‌ها اعلام آماده باش شد.

وی بیان کرد: مصدومان که حین انجام کار، به دنبال استنشاق گاز آمونیاک، دچار مسمومیت شده بودند یک نفر مرد و ۱۲نفر زن بودند.

رییس اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان اظهار کرد: پس از اقدامات درمانی اولیه، اکسیژن تراپی، جهت بررسی بیشتر و دریافت خدمات تخصصی تر، توسط آمبولانس‌های حاضر در صحنه، چهارنفر به بیمارستان خلیج فارس،چهار نفر به بیمارستان صاحب الزمان و پنج نفر به بیمارستان شهید محمدی منتقل شدند.