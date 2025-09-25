خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۱۳ کارگر به علت نشتی لوله گاز آمونیاک در بندرعباس مسموم شدند

۱۳ کارگر به علت نشتی لوله گاز آمونیاک در بندرعباس مسموم شدند
کد خبر : 1691131
لینک کوتاه کپی شد.

رییس اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با اشاره به مسموم شدن ۱۳ کارگر با گاز آمونیاک در بندرعباس، گفت: پس از اعلام نشتی لوله گاز آمونیاک در کارخانه تن ماهی ساحل در ورودی شهر بندرعباس، سریعا واحد بحران دانشگاه (EOC) تیم فرماندهی عملیات را فعال و جهت بررسی به محل وقوع حادثه اعزام شدند.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، دکتر حسین قاسمی اظهار کرد: همزمان چهار دستگاه آمبولانس به آدرس اعلامی اعزام و به بیمارستان‌ها اعلام آماده باش شد.

وی بیان کرد: مصدومان که حین انجام کار، به دنبال استنشاق گاز آمونیاک، دچار مسمومیت شده بودند یک نفر مرد و ۱۲نفر زن بودند.

رییس اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان اظهار کرد: پس از اقدامات درمانی اولیه، اکسیژن تراپی، جهت بررسی بیشتر و دریافت خدمات تخصصی تر، توسط آمبولانس‌های حاضر در صحنه، چهارنفر به بیمارستان خلیج فارس،چهار نفر به بیمارستان صاحب الزمان و پنج نفر به بیمارستان شهید محمدی منتقل شدند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی