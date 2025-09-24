خبرگزاری کار ایران
مدیر بنیاد تعاون زندانیان استان اصفهان:

۴۳۰۰ زندانی در اصفهان مشغول به کار شدند

مدیر بنیاد تعاون زندانیان اصفهان با اشاره به وجود ۸۰ کارگاه فعال و اشتغال ۴۳۰۰ زندانی در استان، گفت: در شش ماهه نخست سال جاری، بیش از ۹۰ میلیارد تومان حقوق به زندانیان پرداخت شده است.

به گزارش ایلنا از اصفهان، جمعی از خبرنگاران و عکاسان رسانه‌های مختلف از کارگاههای اشتغال بنیاد تعاون زندانیان استان اصفهان بازدید و روند تولید، آموزش حرفه‌ای و اشتغال زندانیان را از نزدیک مشاهده کردند.

در حاشیه این بازدید، سروش نیک‌اختر، مدیر بنیاد تعاون زندانیان اصفهان با اشاره به وجود ۸۰ کارگاه فعال و اشتغال ۴۳۰۰ زندانی در استان، گفت: در شش ماهه نخست سال جاری، بیش از ۹۰ میلیارد تومان حقوق به زندانیان پرداخت شده است.

وی به اهمیت نقش اشتغال در کاهش بازگشت مجدد زندانیان تأکید کرد و افزود: با معرفی مددجویان آزاد شده به کارخانجات و صنایع بزرگ، زمینه بازگشت آنان به زندگی عادی و جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم فراهم می‌شود.

نیک‌اختر درباره بیمه زندانیان شاغل، توضیح داد: بر اساس تفاهمنامه میان سازمان زندان‌ها، تأمین اجتماعی و وزارت کار، اشتغال زندانیان مشمول بیمه اجباری نیست تا کارفرمایان و کارآفرینان در این زمینه ترغیب شوند. اما پوشش‌های حفاظتی مانند بیمه مسئولیت و بیمه حوادث برای این افراد پیش‌بینی شده است.

مدیر بنیاد تعاون زندانیان اصفهان به نظارت دقیق بهداشتی و روانی قبل از ورود زندانیان به کارگاه‌ها اشاره و خاطرنشان کرد: پرونده پزشکی هر زندانی تشکیل شده و با حضور پزشک مستقر، از به‌کارگیری افراد دارای شرایط خاص در محیط‌های پرخطر جلوگیری می‌شود.

وی درباره برنامه‌های آموزشی گفت: آزمون‌های فنی‌و حرفه‌ای به صورت الکترونیکی و با حضور مربیان مجرب در داخل زندان برگزار می‌شود و گواهی‌های معتبر به زندانیان اعطا می‌شود که این امر موجب افزایش اشتغال پایدار آنها پس از آزادی خواهد شد.

