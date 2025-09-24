خبرگزاری کار ایران
با حضور معاون استاندار و نماینده مجلس انجام شد؛

تصویب طرح هادی ۳ روستا در طالقان / بررسی ۲۰ پرونده دیگر در دستور کار است

جلسه کارگروه تصویب طرح‌های هادی روستایی شهرستان طالقان، با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز و نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

به گزارش ایلنا از البرز، در جلسه کارگروه تصویب طرح‌های هادی روستایی شهرستان طالقان که با حضور علی صفری معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز و علی حدادی نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ در مجلس شورای اسلامی چکه با هدف بررسی و تعیین تکلیف طرح‌های هادی روستاهای طالقان تشکیل شد، طرح توسعه و ساماندهی سه روستا پس از بررسی کارشناسی و تطابق با ضوابط قانونی، به تصویب رسید. این مصوبه گامی مهم در جهت توسعه پایدار، رفع مشکلات ساخت‌وساز و بهبود زیرساخت‌های این مناطق محسوب می‌شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز در این نشست با تأکید بر اهمیت تسریع در روند تصویب طرح‌های هادی، اظهار کرد: اجرای طرح‌های هادی نقش مهمی در مدیریت ساخت‌وساز، حفظ بافت روستایی و جلوگیری از مهاجرت بی‌رویه روستاییان دارد. هدف ما توسعه متوازن مناطق روستایی با رویکرد حفظ محیط زیست و پاسخ‌گویی به نیازهای جمعیت محلی است.

وی با بیان اینکه ۲۰ پرونده دیگر مربوط به طرح‌های هادی سایر روستاهای طالقان در دستور کار کارگروه قرار دارد، افزود: این پرونده‌ها در مراحل بررسی کارشناسی هستند و با نهایی شدن ارزیابی‌ها، در جلسات آینده تصمیم‌گیری خواهند شد.

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی نیز با تقدیر از همکاری مجموعه استانداری و دستگاه‌های متولی، بر لزوم توجه ویژه به مناطق روستایی طالقان تاکید کرد و خواستار تسریع در اجرای پروژه‌های زیرساختی در چارچوب طرح‌های هادی شد.

گفتنی است؛ طرح‌های هادی روستایی به عنوان نقشه راه توسعه روستاها، با هدف ایجاد بستر مناسب برای بهبود کیفیت زندگی روستاییان، توسعه خدمات عمومی، حفظ بافت فرهنگی و تسهیل در فرآیندهای ساخت‌وساز قانونی تدوین و اجرا می‌شود.

