استان فارس رکورددار تولید آهن اسفنجی با تکنولوژی ایرانی Pred در کشور شد
کارخانه احیاء مستقیم مجتمع فولاد غدیر نی ریز با تولید بیش از ٨۵ هزار تن آهن اسفنجی در شهریورماه سالجاری، رکورد تولید آهن اسفنجی بین واحدهای احیاء مستقیم با تکنولوژی ایرانی pred، که پیشازاین نیز با تولید ۸۴هزار و ۱۸۸ تن در شهریورماه ٩٩ در اختیار خودش بود را ارتقاء بخشید.
به گزارش ایلنا، سرپرست مجتمع فولاد غدیر نی ریز با بیان اینکه این موفقیت بزرگ، که در شرایط دشوار ناترازی انرژی و با تخصص، تلاش، تعهد و معرفت کارکنان مجتمع فولاد غدیر نی ریز بدست آمده را به یکایک پرسنل و سهامداران این واحد صنعتی تبریک گفت و اظهار داشت: کارکنان مجتمع فولاد غدیر نی ریز با تمرکز بر افزایش تولید و بهرهوری، همواره در مسیر اعتلای نام میهن عزیزمان از هیچ کوششی دریغ نخواهند کرد.
حامد راحت با اشاره به ثبت رکورد تولید ٨۵هزار و٢٢ تن آهن اسفنجی در شهریور ماه، میزان تولید آهن اسنفجی در ٦ ماهه نخست سال ١٤٠٤ در مجتمع فولاد غدیر نی ریز را با افزایش ٣٠ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ٤٩١هزار و ٧١٤ تن اعلام کرد و افزود: این رکوردشکنی در حالی رقم خورده است که این مجتمع موفق به ثبت کمترین مصرف سرانه برق به میزان ٩٦ کیلووات ساعت بر تن نیز شده است.
راحت، مصرف کمنظیر ٠.٧٧ مترمکعب آببرای هرتن آهن اسفنجی و ٢٨٣ مترمکعب گاز به ازای هر تن تولید این محصول را نشان از عملکرد بهینه و تولید با بهرهوری بسیار مناسب در این مجتمع عنوان کرد و گفت: مجتمع فولاد غدیر نی ریز در بین واحدهای احیاء مستقیم با فناوری ایرانی پرد هم از نظر میزان تولید محصول و هم صرفهجویی در سرانه مصرف انرژی رتبه اول را داراست.
وی با اشاره به آغاز تولید شبانه شمش فولادی از هفته گذشته در کارخانه فولادسازی این مجتمع همزمان با کاهش محدودیتهای مصرف برق، ضمن اعلام ثبت رکورد ١۵ ذوب متوالی در ٣١ شهریورماه، با تقدیر از کارکنان زحمتش این واحد، دستیابی به این رکورد را نقطه آغازینی بر تولید شمش با حداکثر ظرفیت کارخانه فولادسازی برشمرد.