دستگیری سارق منزل و کشف اموال مسروقه میلیاردی در پارس آباد

به گزارش ایلنا، سرهنگ «فیروز محمودی» در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری پلیس اظهار کرد: در پی شکایت یکی از شهروندان "پارس آبادی" مبنی بر سرقت اموال منزلش، بررسی موضوع در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی با انجام بررسی های تخصصی ردپای سارقی حرفه ای را در این رابطه شناسایی و با هماهنگی قضایی و طی یک عملیات پلیسی، او را در محله «صفری» در پشت کارخانه پنبه دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان پارس آباد گفت: سارق در بازجویی های پلیس به ارتکاب 7 فقره سرقت اعتراف و اموال مسروقه به ارزش 2 میلیارد و 700 میلیون ریال کشف و با هماهنگی های لازم تحویل مالباختگان شد.

انتهای پیام/