اعلام برنامه‌های هفته گردشگری در هرمزگان/ برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه کودکان و جوامع محلی

کد خبر : 1690840
سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان برنامه‌های هفته گردشگری در استان را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا از بندرعباس، عباس رئیسی روز چهارشنبه ۲ مهرماه ۱۴۰۴ گفت: این هفته با شعار «گردشگری و تحول پایدار» از ۵ تا ۱۱ مهر برگزار می‌شود و باهدف ترویج گردشگری مسئولانه، ارتقای دانش و مهارت فعالان گردشگری، حفاظت از میراث‌فرهنگی و طبیعی و معرفی ظرفیت‌های بومی استان طراحی‌شده است.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان با اشاره به اهمیت گردشگری در توسعه پایدار استان گفت: گردشگری نه‌تنها عاملی مهم در رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال محسوب می‌شود، بلکه نقشی کلیدی در ترویج فرهنگ محلی، معرفی آیین‌ها و هنرهای سنتی و حفظ هویت فرهنگی دارد.

او با اشاره به برنامه‌های هفته گردشگری افزود: توانمندسازی فعالان گردشگری از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی، اجرای دوره‌های بلد محلی برای راهنمایان و برگزاری کارگاه‌های آموزشی، از محورهای اصلی برنامه‌های هفته گردشگری است که این اقدامات به افزایش کیفیت خدمات گردشگری و ارتقای تجربه گردشگران کمک می‌کند.

رئیسی با تأکید بر نقش کودکان در توسعه گردشگری پایدار گفت: آشنایی کودکان با میراث‌فرهنگی، طبیعت و گردشگری از سنین پایین، پایه‌گذار نسلی مسئول و آگاه است که ارزش‌های فرهنگی و محیط زیستی را می‌شناسد و پاس می‌دارد.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان افزود: در همین راستا در هفته گردشگری، برنامه‌های ویژه‌ای برای کودکان در نظر گرفته‌شده است که شامل کارگاه‌های آموزشی پرنده‌نگری و بازدیدهای علمی و تفریحی از اماکن تاریخی و طبیعی است. این برنامه‌ها به کودکان فرصت می‌دهد تا با محیط‌زیست، میراث‌فرهنگی و هنرهای سنتی استان آشنا شوند و تجربه‌ای عملی و جذاب از گردشگری داشته باشند.

او همچنین به افتتاح پروژه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی اشاره کرد و گفت: افتتاح پایگاه میراث‌فرهنگی در بندر تاریخی لافت، افتتاح اقامتگاه‌های بومگردی در بندرکنگ و پارسیان، بهره‌برداری از زیرساخت‌های گردشگری، و برگزاری نمایشگاه صنایع‌دستی در معبد هندوها، ازجمله برنامه‌هایی است که هم‌زمان با هفته گردشگری انجام می‌شود و نقش مهمی در توسعه گردشگری فرهنگی ایفا می‌کند.

رئیسی عنوان کرد: خدمات رایگان راهنمایان گردشگری در اماکن تاریخی و موزه‌ها، فرصت مناسبی برای جذب گردشگر، افزایش تعامل مردم با جاذبه‌های فرهنگی و طبیعی و ترویج گردشگری پایدار است.

در پایان، سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان خاطرنشان کرد: هفته گردشگری فرصتی طلایی برای معرفی ظرفیت‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی هرمزگان، جذب گردشگران و تقویت اقتصاد محلی است. همچنین این هفته زمینه‌ساز توسعه فرهنگی و اجتماعی و ایجاد تجربه‌ای ارزشمند برای خانواده‌ها و کودکان خواهد بود.

