75 درصد مصرف آب بخش کشاورزی به دلیل مدیریت ناکارآمد حکمرانی آب است

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس گفت: با استناد به آمار و اطلاعات وزارت نیرو، 93 درصد از آب مصرفی در بخش کشاورزی هدر میرود. به عنوان رئیس کمیته آب مجلس، عنوان میکنم که حداکثر 70 تا 75 درصد مصرف آب در بخش کشاورزی به دلیل مدیریت ناکارآمد حکمرانی آب در کشور است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نادرقلی ابراهیمی در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی، افزود: بین 20 تا 30 میلیارد دلار یا یورو، ارز بینام و نشان در اختیار مردم قرار دارد. این در حالی است که این میزان ارز هیچگونه ثبت و وضعیتی در سیستم رسمی ندارد.
وی ادامه داد: مبالغ و سرمایههای سرگردان و ارزی بسیار زیادی در اختیار مردم است که متأسفانه نتوانستهایم آنها را برای سرمایهگذاری هدایت کنیم. در این راستا باید نسبت به این مسئله مهم چارهاندیشی شود و تمهیداتی اتخاذ گردد تا بتوان مردم را به مشارکت در پروژههای اقتصادی تشویق کرد.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس اظهار داشت: با توجه به اینکه شعار سال جاری سرمایهگذاری برای تولید نامگذاری شده است، باید تعاملی شود و تدابیری اندیشیده شود تا بتوان از فرصتهای موجود برای افزایش سرمایهگذاری در استان مرکزی استفاده شود.
ابراهیمی تصریح کرد: در استان مرکزی زیرساختهای بسیاری فراهم است، اما این پرسش مطرح میشود که چرا سرمایهگذاری نداریم. واقعاً مزیتهای این استان با استانهای سیستان و بلوچستان، خوزستان و کردستان متفاوت است و باید از مزیتهای موجود در استان نهایت بهرهگیری را داشته باشیم.
وی بیان داشت: تنها 20 تا 25 روز دیگر فرصت داریم تا لایحه دولت به مجلس ارائه شود. اگر به این موضوع توجه نشود، فرصتها از دست میرود و باید در کمیسیونها برای این امر چانهزنی کنیم. رفع مشکلات وابسته به تهران نیست و میتوان با برنامهریزی مناسب آنها را در داخل استان رفع کرد.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس تأکید کرد: حدود 300 قطعه زمین در شهرکهای صنعتی سطح استان مرکزی واگذار شده که بلاتکلیف است. در حالی که این زمینها سرمایه مملکت است و نهادهای متولی وظیفه دارند نسبت به تعیین تکلیف این زمینها اقدام کنند.
استاندار مرکزی نیز در این جلسه گفت: اگر میزان و حجم تولید انرژی خورشیدی در این استان تا پایان سال جاری به 500 مگاوات نرسد، سال آینده نمیتوانیم استان را از ناترازی کامل خارج کنیم. روند ساخت نیروگاههای خورشیدی باید در سال آینده با شتاب بیشتری انجام شود.
مهدی زندیهوکیلی افزود: تمام تمرکز مجموعه استانداری مرکزی در بازه زمانی 10 ماه گذشته بر روی انرژی خورشیدی معطوف شده است. برای تحقق این هدف، برنامهای جامع و مطلوب تدوین شده و تمامی نهادهای اجرایی وظیفه دارند در جهت تحقق برنامهها نقشآفرینی مؤثر داشته باشند.
وی ادامه داد: مشکل ناترازی برق پیش روی دولت نیست، بلکه پیش روی همگان است. کسری برق به عنوان ناترازی انرژی شناخته میشود. در استفاده از انرژی برق، بسیاری از بخشها اسراف میکنند و ضوابط صرفهجویی رعایت نمیشود، به طوری که مصرف فراتر از نیاز واقعی است و بهرهوری مطلوبی نداریم.
استاندار مرکزی بر ضرورت تولید و استفاده از انرژی خورشیدی تأکید کرده و اظهار داشت: سال گذشته در چنین روزهایی 6 مگاوات برق خورشیدی در این استان تولید میشد، اما اکنون به 216 مگاوات رسیده است. با محدودیتهایی که به استان میدهند تولید برق خورشیدی در بیشترین زمان به 400 مگاوات میرسد.
زندیهوکیلی تصریح کرد: 85 درصد برق مصرفی استان در بخش صنعت مصرف میشود. اگر برق تمام بخش خانگی استان مرکزی را نیز قطع کنیم، نمیتوانیم 85 درصد مصرف برق بخش صنعت را جبران کنیم. این موضوع وظیفه صاحبان صنایع در حرکت به سمت انرژی خورشیدی را سنگینتر میکند.
وی بیان داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون و در همین چند ماه گذشته با ایجاد نیروگاههای خورشیدی و تولید انرژی از این طریق، بخشی از کمبود برق استان مرکزی جبران شده است. از ابتدای مهر ماه هم مقرر شده که برق هیچ یک از واحدهای تولیدی و صنعتی در این استان قطع نشود.
استاندار مرکزی به همت و تلاش صاحبان برخی واحدهای تولیدی و صنعتی در این استان در راستای احداث نیروگاههای خورشیدی اشاره داشته و تأکید کرد: بخش زیادی از صنعتگران و تولیدکنندگان در سرمایهگذاری برای تولید انرژی خورشیدی مشارکت مطلوب دارند که ارزشمند و قابل تقدیر است.
زندیهوکیلی ابراز داشت: پیش از انقلاب 7500 مگاوات برق در کشور تولید میشد، اما اکنون به 70 هزار مگاوات رسیده است. این آمار نشان میدهد که تولید برق در کشور 10 برابر افزایش یافته است. اگه بخواهیم یک نیروگاه تولید برق احداث کنیم با پروسه وارد کردن ماشینآلات و تأمین اعتبارات، حداقل 3 سال زمان نیاز است.