مدیرعامل سازمان همیاری استان خبرداد؛

تشکیل تیم‌های تخصصی جهت جذب عوارض برای شهرداری‌های فارس

کد خبر : 1690326
مدیرعامل سازمان همیاری استان فارس از تشکیل تیم‌های تخصصی جهت جذب عوارض مختلف برای شهرداری‌های استان خبر داد.

به گزارش ایلنا، ابراهیم صبوری از برگزاری سلسله نشست‌هایی با شهرداران سراسر استان برای بررسی مشکلات و ارتقای همکاری‌ها خبر داد و افزود: هدف اصلی این جلسات برداشتن دیوار بی‌اعتمادی بین سازمان همیاری و شهرداری‌ها و تسهیل اجرای پروژه‌های مشترک با کمترین هزینه است.

وی ادامه داد: شهرداری‌های استان به ۹ قطب تقسیم‌بندی شدند و در هر جلسه بین ۱۰ تا ۱۲ شهردار حضور داشتند تا به‌صورت مستقیم مسائل و نیازهای خود را مطرح کنند.

صبوری با بیان اینکه عمده مشکلات مطرح‌شده مربوط به رفاهیات شهرداران و پرسنل است، تصریح کرد: همچنین شهرداری‌ها بر ضرورت دریافت برخی عوارض مانند آلایندگی، سوخت و جرایم خودروها تأکید داشتند و تشکیل تیم‌های تخصصی برای پیگیری این موضوعات در دستور کار قرار دارد.

مدیرعامل سازمان همیاری استان فارس  ادامه داد: در زمینه رفاهیات، برنامه‌ریزی برای ایجاد محل اسکان برای شهرداران در تهران، کیش و مشهد انجام شده و برای پرسنل شهرداری‌ها نیز ساز و کار ارائه خدمات رفاهی در دست اجراست که امیدواریم تا پایان سال عملیاتی شود.

این جلسات در تابستان ۱۴۰۴ و طی ۹ نشست برگزار شد و فرصت بررسی مسائل شهرداری‌ها و ارائه راهکارهای عملیاتی را فراهم آورد.

