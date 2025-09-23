به گزارش ایلنا، ابراهیم صبوری از برگزاری سلسله نشست‌هایی با شهرداران سراسر استان برای بررسی مشکلات و ارتقای همکاری‌ها خبر داد و افزود: هدف اصلی این جلسات برداشتن دیوار بی‌اعتمادی بین سازمان همیاری و شهرداری‌ها و تسهیل اجرای پروژه‌های مشترک با کمترین هزینه است.

وی ادامه داد: شهرداری‌های استان به ۹ قطب تقسیم‌بندی شدند و در هر جلسه بین ۱۰ تا ۱۲ شهردار حضور داشتند تا به‌صورت مستقیم مسائل و نیازهای خود را مطرح کنند.

صبوری با بیان اینکه عمده مشکلات مطرح‌شده مربوط به رفاهیات شهرداران و پرسنل است، تصریح کرد: همچنین شهرداری‌ها بر ضرورت دریافت برخی عوارض مانند آلایندگی، سوخت و جرایم خودروها تأکید داشتند و تشکیل تیم‌های تخصصی برای پیگیری این موضوعات در دستور کار قرار دارد.

مدیرعامل سازمان همیاری استان فارس ادامه داد: در زمینه رفاهیات، برنامه‌ریزی برای ایجاد محل اسکان برای شهرداران در تهران، کیش و مشهد انجام شده و برای پرسنل شهرداری‌ها نیز ساز و کار ارائه خدمات رفاهی در دست اجراست که امیدواریم تا پایان سال عملیاتی شود.

این جلسات در تابستان ۱۴۰۴ و طی ۹ نشست برگزار شد و فرصت بررسی مسائل شهرداری‌ها و ارائه راهکارهای عملیاتی را فراهم آورد.

