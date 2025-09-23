خبرگزاری کار ایران
با حضور استاندار فارس؛

مشکلات ۲۷۵ بنگاه اقتصادی در استان بررسی شد

تصویب راهکارهای عملیاتی برای تسهیل تولید

پانصد ونود نهمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان فارس با حضور استاندار، مدیران اقتصادی، بانکی و صنعتی استان برگزار شد.

به گزارش ایلنا، در این نشست، مشکلات ۲۷۵ بنگاه اقتصادی فعال در حوزه‌های مختلف از جمله فولاد، صنایع بالابر و آسانسور، مواد شیمیایی، تعاونی‌ها و هتل‌داری بررسی و برای رفع موانع پیش‌رو، تصمیمات اجرایی و راهکارهای مؤثری اتخاذ شد.

 مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس با اشاره به اهمیت تصمیمات این کارگروه در بهبود فضای تولید گفت: هدف اصلی از برگزاری این جلسات، تسهیل روند تولید و برداشتن موانع از مسیر فعالان اقتصادی است. 

کریم مجرب،افزود: با تعامل سازنده بین دستگاه‌های اجرایی و نظام بانکی، تلاش می‌کنیم تا مشکلات مالی، اداری و زیرساختی بنگاه‌ها را به‌صورت اصولی رفع کنیم. 

در این جلسه، با تمرکز بر موضوعاتی مانند تعیین تکلیف بدهی‌ها، آزادسازی وثایق مازاد بانکی و اصلاح فرایندهای پشتیبانی، گام‌هایی مؤثر برای رونق تولید و توسعه اقتصادی استان برداشته شد.

