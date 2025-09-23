اطفای ۳۸۷ مورد حریق در کرج

به گزارش ایلنا از البرز، جابر خوشگرد اظهار کرد: طی ماه گذشته، ۴۴۹۳ نیروی عملیاتی (نفر ساعت) مستقر در ۳۲‌ ایستگاه به مدت ۸۳۵ ساعت عملیات و با استفاده از تجهیزات و تعداد ۱۶۷۶ دستگاه خودروی عملیاتی به ۳۸۷ مورد حریق و ۱۰۶۴ مورد حادثه رسیدگی کردند.

سرپرست سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج با اشاره به اینکه ۱۶۹ مورد استقرار در سطح شهر با حضور آتش نشانان صورت گرفت، اضافه کرد: در ماهی که گذشت ۷۸۰ مورد نجات یافته، ۶۰ مصدوم و ۱۲ فوتی در حوادثی که رقم خورد داشته‌ایم.

وی با بیان اینکه در بین ۳۲‌ ایستگاه عملیاتی، بیشترین ماموریت در ایستگاه ۱۰۲ با ۹۶ ماموریت، ایستگاه ۱۰۹ با ۹۰ ماموریت و ‌

ایستگاه ۱۰۳ با ۸۹ ماموریت صورت گرفت، افزود: در حوزه معاونت ایمنی و پیشگیری تعداد ۳۵ مورد استعلام در زمان صدور،اصلاح و تمدید پروانه و یا شروع عملیات و ۱۰۳ مورد استعلام در زمان صدور پایانکار صادر شد.

خوشگرد صدور ۳۰ مورد گواهی جهت علت حریق و صدور ۳ گواهی جهت حریق و حوادث و تعداد ۱۴ مورد بازدید از اماکن تصرفات سطح شهر و اخطار ایمنی به تعداد ۳ مورد در حوزه ایمنی شهری و بازدید از اماکن تجاری به تعداد ۴۶ مورد از دیگر اقدامات صورت پذیرفته بیان کرد.

وی گفت: در حوزه آموزش و تربیت بدنی برگزاری ۴۶ دوره آموزش ایمنی و آتش نشانی ویژه شرکت ها،مدارس،ادارات،کارورز و داوطلب باحضور ۱۴۶۹ فراگیر به مدت ۲۹۹۲ ساعت با همکاری ۵۲ مربی و برگزاری دوره های بدو استخدام پرسنل جدیدالورود،آموزش شنا و آواربرداری با حضور ۴۶ فراگیر با همکاری ۳۶ مربی به مدت ۲۳۶ ساعت و همچنین برگزاری آزمون آمادگی جسمانی ویژه خانواده های معظم شهداء به تعداد ۱۷نفر،و آزمون ورزشی نیروهای ورودی جدید(ایفرد) به تعداد ۲۵ نفر از دیگر اقدامات واحد تربیت بدنی طی یک ماه گذشته صورت گرفت.

