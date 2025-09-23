با حضور جمعی از مسئولان استانی؛
زنگ آغاز سال تحصیلی در البرز نواخته شد
همزمان با فرارسیدن نخستین روز مهرماه و آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵، زنگ بازگشایی مدارس صبح امروز سهشنبه ۱ مهرماه در مدرسه فاطمیه کرج و با حضور جمعی از مسئولان استان البرز به صدا درآمد.
به گزارش ایلنا از البرز، در آیین بازگشایی مدارس استان البرز، آیتالله حسینی همدانی نماینده ولیفقیه در استان البرز، عبداللهی استاندار البرز و شیرینزاد نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی حضور داشتند.
عبداللهی استاندار البرز در حاشیه این مراسم با تبریک آغاز سال تحصیلی جدید گفت: دانشآموزان سرمایههای ارزشمند آینده کشور هستند و وظیفه همه ما حمایت از مسیر رشد علمی و تربیتی آنان است. آموزش باکیفیت و ایجاد فضای پرنشاط در مدارس از مهمترین اولویتهای استان است.
وی با تأکید بر لزوم همراهی خانوادهها و معلمان برای شکوفایی استعدادهای دانشآموزان افزود: امید و نشاط باید در محیطهای آموزشی موج بزند و در کنار آموزش، پرورش و تربیت اخلاقی نیز مورد توجه ویژه قرار گیرد.
آغاز سال تحصیلی جدید در البرز با حضور پرشور دانشآموزان و خانوادهها، فضایی سرشار از شوق علمآموزی در مدارس استان ایجاد کرد.