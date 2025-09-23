به گزارش ایلنا، حسینعلی محمدی روز سه‌شنبه در نشست مدیریت بحران استانداری مازندران در ساری گفت: راه‌های روستایی که براثر سیلاب‌ شامگاه یکشنبه هفته جاری مسدود شده بودند، بازگشایی شدند.

وی افزود: محورهای دالخانی و جنت رودبار رامسر، محور عباس‌آباد -کلاردشت مازندران بازگشایی شدند.

مدیرکل مدیریت بحران مازندران با اشاره به اینکه سیلاب به برخی از واحدهای مسکونی در روستایی در چالوس و همچنین چند واحد مسکونی در شهر نوشهر خسارت وارد کرد که جزئیات دقیق آن در حال بررسی است.

محمدی گفت: سیلاب موجب طغیان رودخانه آلشرود چمستان طغیان کرد. بر اساس هشدار سطح نارنجی هواشناسی بارش رگباری باران موجب خسارت‌هایی به برخی از واحدهای مسکونی، راه‌های روستایی و همچنین رانش زمین شده است.

انتهای پیام/