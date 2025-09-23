خبرگزاری کار ایران
برای نخستین بار؛

عملیات اجرایی کشت نیمه‌مکانیزه زعفران در دزپارت خوزستان

عملیات اجرایی کشت نیمه‌مکانیزه زعفران در دزپارت خوزستان
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان اظهار داشت: عملیات اجرایی توسعه کشت زعفران در شهرستان دزپارت از هفته نخست شهریورماه آغاز شده و هم‌اکنون مراحل پایانی آن در حال انجام است.

به گزارش ایلنا از خوزستان، جواد سلطانی کاظمی افزود: این طرح در سطح ۵ هکتار اجرا می‌شود که با تحقق آن، سطح زیرکشت زعفران استان از ۲۸ هکتار به ۳۲ هکتار خواهد رسید.

وی ادامه داد: از میزان توسعه جدید، ۳.۵ هکتار با تأمین اعتبار دولتی و مشارکت بهره‌برداران انجام می‌شود و ۱.۵ هکتار دیگر نیز توسط کشاورزان به‌صورت خوداجرایی کشت خواهد شد. بخش عمده پیاز زعفران مورد نیاز این توسعه، از مزارع پنج‌ساله دزپارت تأمین می‌شود که به‌دلیل شرایط اقلیمی و محیطی مطلوب، قابلیت بالایی در تولید پیاز سالم و قوی دارند.

سلطانی کاظمی با اشاره به اینکه بخش عمده محصول زعفران استان در شهرستان دزپارت تولید می‌شود، گفت: در سال‌های اخیر، پایلوت‌های استعدادسنجی کشت زعفران در شهرستان‌های حاشیه جنوبی زاگرس از جمله باغملک، اندیکا، ایذه و لالی ایجاد شده است.

 رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان ادامه داد: با حمایت‌های انجام شده در زمینه توسعه زعفران، برگزاری جشنواره‌های سالیانه برداشت محصول و تدوین خوشه صنعتی این گیاه دارویی، اقدامات مؤثری در مسیر برندسازی و معرفی زعفران خوزستان در سطح کشور صورت گرفته است. برداشت محصول زعفران در استان خوزستان هر ساله از اواخر آبان‌ماه آغاز و تا پایان آذرماه ادامه دارد.

