هواشناسی قزوین هشدار نارنجی صادر کرد / احتمال بارش برف در ارتفاعات
مدیرکل هواشناسی استان قزوین از صدور هشدار نارنجی خبر داد و گفت: از بعدازظهر تا اواخر وقت فردا سهشنبه شاهد بارش باران شدید همراه با تگرک خواهیم بود که در قلل کوهستانی احتمال بارش برف وجود دارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، یوسف شیخالملوکی از صدور هشدار سطح نارنجی شماره 10 مرکز پیشبینی هواشناسی استان خبر داد و اظهار کرد: با توجه به گذر سامانه بارشی و تقویت ناپایداریها در ارتفاعات استان از بعدازظهر تا اواخر وقت فردا سهشنبه شاهد بارش باران شدید همراه با تگرک و وزش باد شدید خواهیم بود. همچنین در قلل کوهستانی احتمال بارش برف وجود دارد.
وی با بیان اینکه بیشترین میزان بارندگی در ارتفاعات خواهد بود، اضافه کرد: لغزندگی جادهها و کاهش دید افقی از اثرات مخاطرهآمیز این بارشها خواهد بود و بنابراین رعایت احتیاط لازم هنگام رانندگی در جادههای برونشهری و درونشهری استان ضروری است.
مدیرکل هواشناسی استان قزوین با اشاره به احتمال برخورد صاعقه در ارتفاعات و قلههای کوهستانی گفت: بنابراین افراد به ویژه کوهنوردان باید از صعود به ارتفاعات اجتناب کنند و همچنین باید انجام کار در فضای باز به ویژه در اماکن و نقاط مرتفع را کنار بگذارند.
شیخالملوکی بر لزوم اجتناب از تردد و توقف در حاشیه رودخانهها تأکید کرد و افزود: همچنین با توجه به وزش باد لحظهای شدید احتمال خسارت دیدن سازههای سبک و موقت وجود دارد و بنابراین محکم کردن سازههای سبک از جمله پوشش گلخانهها و تابلوهای تبلیغاتی باید در دستور کار باشد.
وی ادامه داد: همچنین با توجه به شرایط یادشده اتخاذ تمهیدات لازم در بخشهای کشاورزی، جهاد کشاورزی و خدماتشهری ضرورت دارد و دستگاههای متولی این بخشها باید اقدامات پیشگیرانه را در دستور کار قرار دهند.