هواشناسی قزوین هشدار نارنجی صادر کرد / احتمال بارش برف در ارتفاعات

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، یوسف شیخ‌الملوکی از صدور هشدار سطح نارنجی شماره 10 مرکز پیش‌بینی هواشناسی استان خبر داد و اظهار کرد: با توجه به گذر سامانه بارشی و تقویت ناپایداری‌ها در ارتفاعات استان از بعدازظهر تا اواخر وقت فردا سه‌شنبه شاهد بارش باران شدید همراه با تگرک و وزش باد شدید خواهیم بود. همچنین در قلل کوهستانی احتمال بارش برف وجود دارد.

وی با بیان اینکه بیشترین میزان بارندگی در ارتفاعات خواهد بود، اضافه کرد: لغزندگی جاده‌ها و کاهش دید افقی از اثرات مخاطره‌آمیز این بارش‌ها خواهد بود و بنابراین رعایت احتیاط لازم هنگام رانندگی در جاده‌های برون‌شهری و درون‌شهری استان ضروری است.

مدیرکل هواشناسی استان قزوین با اشاره به احتمال برخورد صاعقه در ارتفاعات و قله‌های کوهستانی گفت: بنابراین افراد به ویژه کوهنوردان باید از صعود به ارتفاعات اجتناب کنند و همچنین باید انجام کار در فضای باز به ویژه در اماکن و نقاط مرتفع را کنار بگذارند.

شیخ‌الملوکی بر لزوم اجتناب از تردد و توقف در حاشیه رودخانه‌ها تأکید کرد و افزود: همچنین با توجه به وزش باد لحظه‌ای شدید احتمال خسارت دیدن سازه‌های سبک و موقت وجود دارد و بنابراین محکم کردن سازه‌های سبک از جمله پوشش گلخانه‌ها و تابلوهای تبلیغاتی باید در دستور کار باشد.

وی ادامه داد: همچنین با توجه به شرایط یادشده اتخاذ تمهیدات لازم در بخش‌های کشاورزی، جهاد کشاورزی و خدمات‌شهری ضرورت دارد و دستگاه‌های متولی این بخش‌ها باید اقدامات پیشگیرانه را در دستور کار قرار دهند.

