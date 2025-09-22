خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هواشناسی قزوین هشدار نارنجی صادر کرد / احتمال بارش برف در ارتفاعات

هواشناسی قزوین هشدار نارنجی صادر کرد / احتمال بارش برف در ارتفاعات
کد خبر : 1689896
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل هواشناسی استان قزوین از صدور هشدار نارنجی خبر داد و گفت: از بعدازظهر تا اواخر وقت فردا سه‌شنبه شاهد بارش باران شدید همراه با تگرک خواهیم بود که در قلل کوهستانی احتمال بارش برف وجود دارد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، یوسف شیخ‌الملوکی از صدور هشدار سطح نارنجی شماره 10 مرکز پیش‌بینی هواشناسی استان خبر داد و اظهار کرد: با توجه به گذر سامانه بارشی و تقویت ناپایداری‌ها در ارتفاعات استان از بعدازظهر تا اواخر وقت فردا سه‌شنبه شاهد بارش باران شدید همراه با تگرک و وزش باد شدید خواهیم بود. همچنین در قلل کوهستانی احتمال بارش برف وجود دارد.

وی با بیان اینکه بیشترین میزان بارندگی در ارتفاعات خواهد بود، اضافه کرد: لغزندگی جاده‌ها و کاهش دید افقی از اثرات مخاطره‌آمیز این بارش‌ها خواهد بود و بنابراین رعایت احتیاط لازم هنگام رانندگی در جاده‌های برون‌شهری و درون‌شهری استان ضروری است.

مدیرکل هواشناسی استان قزوین با اشاره به احتمال برخورد صاعقه در ارتفاعات و قله‌های کوهستانی گفت: بنابراین افراد به ویژه کوهنوردان باید از صعود به ارتفاعات اجتناب کنند و همچنین باید انجام کار در فضای باز به ویژه در اماکن و نقاط مرتفع را کنار بگذارند.

شیخ‌الملوکی بر لزوم اجتناب از تردد و توقف در حاشیه رودخانه‌ها تأکید کرد و افزود: همچنین با توجه به وزش باد لحظه‌ای شدید احتمال خسارت دیدن سازه‌های سبک و موقت وجود دارد و بنابراین محکم کردن سازه‌های سبک از جمله پوشش گلخانه‌ها و تابلوهای تبلیغاتی باید در دستور کار باشد.

وی ادامه داد: همچنین با توجه به شرایط یادشده اتخاذ تمهیدات لازم در بخش‌های کشاورزی، جهاد کشاورزی و خدمات‌شهری ضرورت دارد و دستگاه‌های متولی این بخش‌ها باید اقدامات پیشگیرانه را در دستور کار قرار دهند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی