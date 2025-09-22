انبار لوله در گناباد دچار حریق شد

به گزارش ایلنا، مهدی صفاری روز دوشنبه افزود: با توجه به حجم زیاد و گستردگی حریق انبار بزرگ لوله که در انتهای خیابان سعدی گناباد به وقوع پیوست، افزون بر ۳۰ آتش نشان از ایستگاه‌های آتش‌نشانی این شهر و شهرهای بیدخت و کاخک با تجهیزات کامل به محل اعزام شدند.

وی ادامه داد: حجم این آتش‌سوزی به اندازه‌ای است که از برخی دیگر مناطق شهر گناباد قابل مشاهده است.

شهردار گناباد اظهار کرد: اطفای حریق گسترده توسط آتش نشانان گنابادی ادامه دارد و از میزان خسارت آن اطلاع بیشتری در دست نیست و منوط به مهار کامل این آتش سوزی است.

شهرستان گناباد با سه ایستگاه آتش نشانی در شهر گناباد، کاخک و بیدخت در ۲۸۷ کیلومتری جنوب مشهد واقع است.

انتهای پیام/