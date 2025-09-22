انبار لوله در گناباد دچار حریق شد
شهردار گناباد از آتشسوزی گسترده در انبار لوله این شهر در عصر امروز (۳۱ شهریورماه) خبر داد.
به گزارش ایلنا، مهدی صفاری روز دوشنبه افزود: با توجه به حجم زیاد و گستردگی حریق انبار بزرگ لوله که در انتهای خیابان سعدی گناباد به وقوع پیوست، افزون بر ۳۰ آتش نشان از ایستگاههای آتشنشانی این شهر و شهرهای بیدخت و کاخک با تجهیزات کامل به محل اعزام شدند.
وی ادامه داد: حجم این آتشسوزی به اندازهای است که از برخی دیگر مناطق شهر گناباد قابل مشاهده است.
شهردار گناباد اظهار کرد: اطفای حریق گسترده توسط آتش نشانان گنابادی ادامه دارد و از میزان خسارت آن اطلاع بیشتری در دست نیست و منوط به مهار کامل این آتش سوزی است.
شهرستان گناباد با سه ایستگاه آتش نشانی در شهر گناباد، کاخک و بیدخت در ۲۸۷ کیلومتری جنوب مشهد واقع است.