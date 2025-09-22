خبرگزاری کار ایران
ساعت کاری دستگاه های اجرایی استان اعلام شد
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری لرستان، ساعات کاری جدید دستگاه های اجرایی استان را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، حمید کشکولی روز دوشنبه سی یکم شهریور ماه در گفت و گو با خبرنگاران اظهارداشت: مطابق تصویبنامه هیئت وزیران از روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۷/۱ ساعات کاری دستگاه‌های اجرایی استان تغییر می‌کند. 

وی ادامه داد: بر این اساس ساعت آغاز کار ادارات در روزهای شنبه تا چهارشنبه؛ ساعت ۷:۱۵ دقیقه تا ۱۴:۴۵ دقیقه خواهد بود. 

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری لرستان گفت: ساعت کاری ادارات و دستگاه‌های اجرایی در روزهای پنجشنبه نیر از ساعت ۷:۱۵ دقیقه تا ۱۳:۴۵ می‌باشد. 

کشکولی ضمن قدردانی از همکاری دستگاه‌های اجرایی استان در چندماه اخیر در راستای مصرف بهینه انرژی گفت: تغییر ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی از فردا سه شنبه یکم مهر ماه، لحاظ می‌گردد.

 

